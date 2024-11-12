https://sarabic.ae/20241112/روبوت-يتحول-لجراج-ماهر-بعد-مشاهدة-فيديوهات-تعليمية-فيديو---1094728319.html

روبوت يتحول لجراج ماهر بعد مشاهدة فيديوهات تعليمية... فيديو

روبوت يتحول لجراج ماهر بعد مشاهدة فيديوهات تعليمية... فيديو

سبوتنيك عربي

تعتبر مقاطع الفيديو التعليمية رائعة للبشر الذين يتطلعون إلى اكتساب بعض المهارات السريعة، والآن اتضح أنها رائعة أيضًا للروبوتات التي تتطلع إلى أن تصبح جراحين... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T13:39+0000

2024-11-12T13:39+0000

2024-11-12T13:39+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وفي خطوة رائدة نحو الاستقلال الذاتي للروبوتات، طور الباحثون نظام ذكاء اصطناعي يمكنه إجراء جراحات معقدة بنفس الدقة التي ينجزها الأطباء البشريون المتمرسون.وقال كريجر في مؤتمر صحفي: "من الرائع حقًا أن يكون لدينا هذا النموذج وكل ما نفعله هو تزويده بمدخلات الكاميرا ويمكنه التنبؤ بالحركات الروبوتية اللازمة للجراحة. نعتقد أن هذا يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو أفق جديد في مجال الروبوتات الطبية".قام الباحثون بتدريب نموذجهم على مئات مقاطع الفيديو الجراحية ةاللقطات المسجلة بواسطة كاميرات مثبتة على المعصم على روبوتات نظام "دافنشي" الجراحي الشهيرة.ومع نشر ما يقرب من 7000 من هذه الروبوتات في جميع أنحاء العالم، وتدريب أكثر من 50 ألف جراح على المنصة، كان لدى الفريق أرشيف ضخم من الإجراءات الجراحية للاستفادة منها. كان النموذج قادرًا على إتقان ثلاث مهام جراحية أساسية: التعامل مع الإبرة، ورفع الأنسجة، والخياطة. وفي كل حالة، كان أداء الروبوت على قدم المساواة مع الأطباء البشر.و يقول كريجر: "هنا، كان النموذج جيدًا جدًا في تعلم أشياء لم نعلمه إياها من قبل. مثل إذا أسقط الإبرة، فسوف يلتقطها تلقائيًا ويستمر في ذلك. هذا ليس شيئًا علمته إياه".وبحسب مجلة " studyfinds" فإنه وبفضل هذا النهج القوي القائم على التعلم بالمحاكاة، يعمل الباحثون بالفعل على تدريب الروبوتات على القيام بالإجراءات الجراحية الكاملة، وليس فقط المهام الفردية. والواقع أن العواقب المترتبة على مستقبل الطب الروبوتي لا تقل عن كونها ثورية.

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علوم, الصحة