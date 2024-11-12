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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
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9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
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https://sarabic.ae/20241112/روسيا-تؤيد-مسودة-قرار-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-أعده-أعضاء-مجلس-الأمن-غير-الدائمين-1094743738.html
روسيا تؤيد مسودة قرار لوقف إطلاق النار بغزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين
روسيا تؤيد مسودة قرار لوقف إطلاق النار بغزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T22:53+0000
2024-11-12T22:53+0000
روسيا
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن: "تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".وأضاف أن اعتماد هذه الوثيقة سيكون "خطوة متأخرة ولكنها حقيقية نحو إنهاء المذبحة، وإخراج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الطريق المسدود الحالي ومقدمة لاستئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به عموماً بما في ذلك حل الدولتين"، مؤكدًا أنه "لا توجد طريقة أخرى لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".يأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241102/مصدر-مصري-مطلع-حماس-تتمسك-بعدم-تجزئة-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1094430740.html
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روسيا, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

روسيا تؤيد مسودة قرار لوقف إطلاق النار بغزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين

22:53 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Mary Altafferيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن موسكو تؤيده.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن: "تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
مصدر مصري مطلع: "حماس" تتمسك بعدم تجزئة مفاوضات وقف إطلاق النار
2 نوفمبر, 16:10 GMT
وأضاف أن اعتماد هذه الوثيقة سيكون "خطوة متأخرة ولكنها حقيقية نحو إنهاء المذبحة، وإخراج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الطريق المسدود الحالي ومقدمة لاستئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به عموماً بما في ذلك حل الدولتين"، مؤكدًا أنه "لا توجد طريقة أخرى لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".
يأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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