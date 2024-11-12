https://sarabic.ae/20241112/روسيا-تؤيد-مسودة-قرار-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-أعده-أعضاء-مجلس-الأمن-غير-الدائمين-1094743738.html

روسيا تؤيد مسودة قرار لوقف إطلاق النار بغزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين

روسيا تؤيد مسودة قرار لوقف إطلاق النار بغزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، بأن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا مسودة قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T22:53+0000

2024-11-12T22:53+0000

2024-11-12T22:53+0000

روسيا

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أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة بمجلس الأمن: "تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".وأضاف أن اعتماد هذه الوثيقة سيكون "خطوة متأخرة ولكنها حقيقية نحو إنهاء المذبحة، وإخراج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الطريق المسدود الحالي ومقدمة لاستئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به عموماً بما في ذلك حل الدولتين"، مؤكدًا أنه "لا توجد طريقة أخرى لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".يأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241102/مصدر-مصري-مطلع-حماس-تتمسك-بعدم-تجزئة-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1094430740.html

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روسيا, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة