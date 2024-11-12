https://sarabic.ae/20241112/صور-أثارت-الجدل-مصر-تتخذ-إجراء-بعد-محاولة-تخريب-جدار-مقبرة-في-سقارة-1094733469.html
صور أثارت الجدل.. مصر تتخذ إجراء بعد محاولة تخريب جدار مقبرة في سقارة
صور أثارت الجدل.. مصر تتخذ إجراء بعد محاولة تخريب جدار مقبرة في سقارة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن اتخاذها إجراء بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الجدران الداخلية في منطقة سقارة الأثرية، والإشارة معها... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T15:58+0000
2024-11-12T15:58+0000
2024-11-12T15:58+0000
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وقالت في توضيح لها، أمس الأحد، أنه "أثناء قيام مفتشي منطقة آثار المنطقة، بالمرور الدوري على المقابر المفتوحة للزيارة، تبين وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا".وأشارت في بيان لها إلى أن "مديرو المنطقة اتخذوا كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، إذ أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة، ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء".وأضافت الوزارة في بيانها، أن "مرممي المجلس الأعلى للآثار المصرية رمموا الجدار، وإزالة هذه الخطوط، وإعادة الجدار كما هو في حالة جيدة من الحفظ".وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن "الجهات المعنية تقوم حاليا بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته، وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزء منه، بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".
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صور أثارت الجدل.. مصر تتخذ إجراء بعد محاولة تخريب جدار مقبرة في سقارة
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن اتخاذها إجراء بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الجدران الداخلية في منطقة سقارة الأثرية، والإشارة معها إلى تعرضها لمحاولة تخريب.
وقالت في توضيح لها، أمس الأحد، أنه "أثناء قيام مفتشي منطقة آثار المنطقة، بالمرور الدوري على المقابر المفتوحة للزيارة، تبين وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا".
وأشارت في بيان لها إلى أن "مديرو المنطقة اتخذوا كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، إذ أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة، ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء".
وأضافت الوزارة في بيانها، أن "مرممي المجلس الأعلى للآثار المصرية رمموا الجدار، وإزالة هذه الخطوط، وإعادة الجدار كما هو في حالة جيدة من الحفظ".
وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن "الجهات المعنية تقوم حاليا بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته، وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزء منه، بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".