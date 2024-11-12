https://sarabic.ae/20241112/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-عسكري-جنوبي-إسرائيل-بالطيران-المسير-1094702252.html
فصائل عراقية تعلن استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل بالطيران المسير
فصائل عراقية تعلن استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل باستخدام الطيران المسير. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T04:03+0000
2024-11-12T04:03+0000
2024-11-12T05:02+0000
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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هدفًا عسكريًا في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".ويوم أمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف عدة "أهداف حيوية" في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير للمرة الثانية على التوالي.وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العراق, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة
العالم العربي, العراق, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة
فصائل عراقية تعلن استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل بالطيران المسير
04:03 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 12.11.2024)
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل باستخدام الطيران المسير.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هدفًا عسكريًا في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
ويوم أمس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف عدة "أهداف حيوية" في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير للمرة الثانية على التوالي.
وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".