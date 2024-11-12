روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي

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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
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59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي
روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي

10:59 GMT 12.11.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي.
© Photo / AI generated/Public domainاللوحة الشهيرة “ولادة فينوس” لساندرو بوتيتشيلي. تعتبر هذه اللوحة، التي تم رسمها عام 1486، واحدة من أشهر أعمال مدرسة الرسم الفلورنسية.
اللوحة الشهيرة “ولادة فينوس” لساندرو بوتيتشيلي. تعتبر هذه اللوحة، التي تم رسمها عام 1486، واحدة من أشهر أعمال مدرسة الرسم الفلورنسية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / AI generated/Public domain
اللوحة الشهيرة “ولادة فينوس” لساندرو بوتيتشيلي. تعتبر هذه اللوحة، التي تم رسمها عام 1486، واحدة من أشهر أعمال مدرسة الرسم الفلورنسية.
© Photo / AI generated/CCO

تمثال فينوس دي ميلو بالذكاء الاصطناعي.

تمثال فينوس دي ميلو بالذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / AI generated/CCO

تمثال فينوس دي ميلو بالذكاء الاصطناعي.

© Photo / AI generated/Philip Pikart / Picture of the Nefertiti bust in Neues Museum, Berlin

تمثال لنفرتيتي بالذكاء الاصطناعي، كانت نفرتيتي رمزا للجمال في عصرها.

تمثال لنفرتيتي بالذكاء الاصطناعي، كانت نفرتيتي رمزا للجمال في عصرها. - سبوتنيك عربي
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© Photo / AI generated/Philip Pikart / Picture of the Nefertiti bust in Neues Museum, Berlin

تمثال لنفرتيتي بالذكاء الاصطناعي، كانت نفرتيتي رمزا للجمال في عصرها.

© Photo / AI generated/Public domain

تخيل الذكاء الاصطناعي للوحة "سيدة مع قاقم" للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

تخيل الذكاء الاصطناعي للوحة &quot;سيدة مع قاقم&quot; للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / AI generated/Public domain

تخيل الذكاء الاصطناعي للوحة "سيدة مع قاقم" للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

© Photo / AI generated/Public domain

لوحة "النعم الثلاثة" لبوتيتشيلي بالذكاء الاصطناعي.

لوحة &quot;النعم الثلاثة&quot; لبوتيتشيلي بالذكاء الاصطناعي. - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / AI generated/Public domain

لوحة "النعم الثلاثة" لبوتيتشيلي بالذكاء الاصطناعي.

© Photo / AI generated/Public domain

لوحة الموناليزا للفنان لليوناردو دافنشي.

لوحة الموناليزا للفنان لليوناردو دافنشي. - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / AI generated/Public domain

لوحة الموناليزا للفنان لليوناردو دافنشي.

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