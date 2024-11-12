روائع العالم بمنظور الذكاء الاصطناعي

© Photo / AI generated/Public domainاللوحة الشهيرة “ولادة فينوس” لساندرو بوتيتشيلي. تعتبر هذه اللوحة، التي تم رسمها عام 1486، واحدة من أشهر أعمال مدرسة الرسم الفلورنسية.
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© Photo / AI generated/Public domain
اللوحة الشهيرة “ولادة فينوس” لساندرو بوتيتشيلي. تعتبر هذه اللوحة، التي تم رسمها عام 1486، واحدة من أشهر أعمال مدرسة الرسم الفلورنسية.
© Photo / AI generated/CCO
تمثال فينوس دي ميلو بالذكاء الاصطناعي.
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© Photo / AI generated/CCO
تمثال فينوس دي ميلو بالذكاء الاصطناعي.
© Photo / AI generated/Philip Pikart / Picture of the Nefertiti bust in Neues Museum, Berlin
تمثال لنفرتيتي بالذكاء الاصطناعي، كانت نفرتيتي رمزا للجمال في عصرها.
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تمثال لنفرتيتي بالذكاء الاصطناعي، كانت نفرتيتي رمزا للجمال في عصرها.
© Photo / AI generated/Public domain
تخيل الذكاء الاصطناعي للوحة "سيدة مع قاقم" للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.
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© Photo / AI generated/Public domain
تخيل الذكاء الاصطناعي للوحة "سيدة مع قاقم" للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.
© Photo / AI generated/Public domain
لوحة "النعم الثلاثة" لبوتيتشيلي بالذكاء الاصطناعي.
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© Photo / AI generated/Public domain
لوحة "النعم الثلاثة" لبوتيتشيلي بالذكاء الاصطناعي.
© Photo / AI generated/Public domain
لوحة الموناليزا للفنان لليوناردو دافنشي.
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© Photo / AI generated/Public domain
لوحة الموناليزا للفنان لليوناردو دافنشي.