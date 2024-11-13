https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-و5-جنود-وإصابة-4-في-جنوب-لبنان-ليرفع-عدد-قتلاه-إلى-792-1094776315.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و5 جنود وإصابة 4 في جنوب لبنان ليرفع عدد قتلاه إلى 792

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و5 جنود وإصابة 4 في جنوب لبنان ليرفع عدد قتلاه إلى 792

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط و5 جنود وإصابة 4 آخرين في الجنوب اللبناني. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T19:36+0000

2024-11-13T19:36+0000

2024-11-13T19:36+0000

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وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الضابط والجنود الخمسة القتلى ومعهم 4 آخرون مصابون ينتمون للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، وكلهم قد سقطوا في عملية عسكرية جنوبي لبنان.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الضابط وهو رقيب اسمه إيتي ماركوفيتش، ويبلغ من العمر 22 عاما، والرقيب شريا ألبويم (21 عاما) والرقيب درور حان (20 عاما) والرقيب نير غوفير (20 عاما) والرقيب يتسحاق سغرون (21 عاما) قد سقطوا في جنوب لبنان.وأكدت القناة أنه مع سقوط الضابط والجنود الستة قتلى يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 792 قتيلا، منهم 373 سقطوا في معارك في قطاع غزة و39 قتيلا سقطوا في معارك جنوبي لبنان.وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.وأدانت "حماس" في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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https://sarabic.ae/20241113/بعد-تصريحات-نتنياهو-وسموتريتش-هل-تضم-إسرائيل-الضفة-الغربية-وما-تداعيات-هذه-الخطوة-على-المنطقة؟-1094774047.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم