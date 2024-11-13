https://sarabic.ae/20241113/بيع-عدد-هائل-من-السجائر-في-مصر-خلال-3-أشهر-1094757288.html
بيع عدد هائل من السجائر في مصر خلال 3 أشهر
بيع عدد هائل من السجائر في مصر خلال 3 أشهر
سبوتنيك عربي
ارتفعت نسبة بيع السجائر في مصر خلال آخر 3 أشهر بنسبة 70 %، لتسجل نحو 13.4 مليار سيجارة مقارنة بـ 7.8 مليار سيجاره في الربع الذي سبقه. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T11:41+0000
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2024-11-13T11:41+0000
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وبحسب تقرير للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، حققت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" مبيعات كبيرة للسجائر بالربع الأول من العام المالي في مصر بشكل ملحوظ يعكس استراتيجية الشركة نحو تحقيق النمو المستدام.وسجلت الشركة إجمالي مبيعات قياسية في الربع الأول قبل احتساب الضرائب بمقدار 24 مليار جنيه مقابل 10 مليار جنيه مقارنة بنفس الربع العام السابق بزيادة سنوية قياسية 132% وزيادة ربع سنوية 22% عن الربع الرابع السابق.والشركة الشرقية للدخان هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.وتأسست الشركة في عام 1920، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.
https://sarabic.ae/20240929/السجائر-الإلكترونية-قد-تصيب-بمرض-خطير-بعد-تغييرها-للحمض-النووي-1093236512.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, مصر
اقتصاد, العالم, العالم العربي, مصر
بيع عدد هائل من السجائر في مصر خلال 3 أشهر
ارتفعت نسبة بيع السجائر في مصر خلال آخر 3 أشهر بنسبة 70 %، لتسجل نحو 13.4 مليار سيجارة مقارنة بـ 7.8 مليار سيجاره في الربع الذي سبقه.
وبحسب تقرير للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، حققت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" مبيعات كبيرة للسجائر
بالربع الأول من العام المالي في مصر بشكل ملحوظ يعكس استراتيجية الشركة نحو تحقيق النمو المستدام.
وسجلت الشركة إجمالي مبيعات قياسية في الربع الأول قبل احتساب الضرائب بمقدار 24 مليار جنيه مقابل 10 مليار جنيه مقارنة بنفس الربع العام السابق بزيادة سنوية قياسية 132% وزيادة ربع سنوية 22% عن الربع الرابع السابق.
والشركة الشرقية للدخان
هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.
وتأسست الشركة في عام 1920، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.