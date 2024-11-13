https://sarabic.ae/20241113/تحدث-مرة-في-العمر-رئيس-الوزراء-الياباني-ينام-أثناء-تصويت-البرلمان-لإعادة-انتخابه-فيديو-1094761656.html
تحدث مرة في العمر... رئيس الوزراء الياباني ينام أثناء تصويت البرلمان لإعادة انتخابه... فيديو
تحدث مرة في العمر... رئيس الوزراء الياباني ينام أثناء تصويت البرلمان لإعادة انتخابه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لنوم رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، أثناء إجراء التصويت... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T12:48+0000
2024-11-13T12:48+0000
2024-11-13T12:48+0000
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وبحسب المقاطع المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنه بينما كان البرلمانيون اليابانيون يصوتون لتحديد من سيكون مسؤولا عن إدارة حكومة اليابان في المجلس التشريعي الجديد، ويظهر شيجيرو إيشيبا رأسه للأسفل وعيناه مغمضتان، ما يدل على أن النعاس قد غلبه.وقال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء: "كان رئيس الوزراء مشغولاً للغاية بالعمل حتى وقت متأخر من الليل، وعلمت أنه أصيب بنزلة برد اليوم وكان يتناول دواءً للبرد". وأضاف أنه بخلاف نزلة البرد "لا توجد مشاكل صحية لديه".أعيد انتخاب شيجيرو إيشيبا رسميا رئيسا لوزراء اليابان، يوم الاثنين، بعد جولة إعادة نادرة فى البرلمان الذي لم يعد ائتلافه الحاكم يسيطر عليه، ما مهد الطريق لحكومة أقلية قد تدفعه إلى التنازل أكثر لكتلة المعارضة التي تكتسب قوة متزايدة.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في أول جولة إعادة منذ ثلاثة عقود لاختيار رئيس وزراء جديد لليابان، هزم إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، منافسه يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري (حزب المعارضة الرئيسى في اليابان)، في افتتاح دورة برلمانية استمرت أربعة أيام.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تحدث مرة في العمر... رئيس الوزراء الياباني ينام أثناء تصويت البرلمان لإعادة انتخابه... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لنوم رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، أثناء إجراء التصويت البرلماني على إعادة انتخابه.
وبحسب المقاطع المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنه بينما كان البرلمانيون اليابانيون يصوتون لتحديد من سيكون مسؤولا عن إدارة حكومة اليابان في المجلس التشريعي الجديد، ويظهر شيجيرو إيشيبا رأسه للأسفل وعيناه مغمضتان، ما يدل على أن النعاس قد غلبه.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، عقد المتحدث باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا للرد على أسئلة حول صحة رئيس الوزراء.
وقال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء: "كان رئيس الوزراء مشغولاً للغاية بالعمل حتى وقت متأخر من الليل، وعلمت أنه أصيب بنزلة برد اليوم وكان يتناول دواءً للبرد". وأضاف أنه بخلاف نزلة البرد "لا توجد مشاكل صحية لديه".
أعيد انتخاب شيجيرو إيشيبا رسميا رئيسا لوزراء اليابان، يوم الاثنين، بعد جولة إعادة نادرة فى البرلمان الذي لم يعد ائتلافه الحاكم يسيطر عليه، ما مهد الطريق لحكومة أقلية قد تدفعه إلى التنازل أكثر لكتلة المعارضة التي تكتسب قوة متزايدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في أول جولة إعادة منذ ثلاثة عقود لاختيار رئيس وزراء جديد لليابان، هزم إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، منافسه يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري (حزب المعارضة الرئيسى في اليابان)، في افتتاح دورة برلمانية استمرت أربعة أيام.