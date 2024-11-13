https://sarabic.ae/20241113/سماع-دوي-انفجارين-قويين-بالقرب-من-المحكمة-العليا-في-البرازيل-وأنباء-عن-مقتل-شخص-1094780077.html
دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص
دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، مشيرة إلى وجود أنباء عن مقتل شخص. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T23:35+0000
2024-11-13T23:35+0000
2024-11-14T00:09+0000
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت شبكة "جي 1" المحلية إن "وقع انفجاران مساء الأربعاء بفارق 20 ثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل. وتم عزل المنطقة".وأضافت: "يتواجد في مكان الحادث رجال إطفاء وعسكريون متخصصون في المتفجرات، فيما أفاد رجال الإطفاء بمقتل شخص واحد".
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل
دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص
23:35 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 00:09 GMT 14.11.2024)
أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، مشيرة إلى وجود أنباء عن مقتل شخص.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك
. وقالت شبكة "جي 1" المحلية إن "وقع انفجاران مساء الأربعاء بفارق 20 ثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل. وتم عزل المنطقة".
وأضافت: "يتواجد في مكان الحادث رجال إطفاء وعسكريون متخصصون في المتفجرات، فيما أفاد رجال الإطفاء بمقتل شخص واحد".