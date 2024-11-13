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دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص
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دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص
دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، مشيرة إلى وجود أنباء عن مقتل شخص. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت شبكة "جي 1" المحلية إن "وقع انفجاران مساء الأربعاء بفارق 20 ثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل. وتم عزل المنطقة".وأضافت: "يتواجد في مكان الحادث رجال إطفاء وعسكريون متخصصون في المتفجرات، فيما أفاد رجال الإطفاء بمقتل شخص واحد".
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أخبار البرازيل
أخبار البرازيل

دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن مقتل شخص

23:35 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 00:09 GMT 14.11.2024)
© AP Photo / Silvia Izquierdoالشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، مشيرة إلى وجود أنباء عن مقتل شخص.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت شبكة "جي 1" المحلية إن "وقع انفجاران مساء الأربعاء بفارق 20 ثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل. وتم عزل المنطقة".
وأضافت: "يتواجد في مكان الحادث رجال إطفاء وعسكريون متخصصون في المتفجرات، فيما أفاد رجال الإطفاء بمقتل شخص واحد".
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