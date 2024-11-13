https://sarabic.ae/20241113/فلسطين-حاضرة-في-افتتاح-القاهرة-السينمائي-الدولي-ما-التفاصيل؟-1094763727.html

فلسطين حاضرة في افتتاح "القاهرة السينمائي الدولي"… ما التفاصيل؟

فلسطين حاضرة في افتتاح "القاهرة السينمائي الدولي"… ما التفاصيل؟

سبوتنيك عربي

ينطلق، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

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يبدأ حفل الافتتاح في الساعة الثامنة مساء، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعقب الحفل عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.يشارك في الدورة الحالية 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 كل من المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.تفاصيل الفيلمفيلم "أحلام عابرة " من تأليف وإخراج رشيد مشهراوي، ويشارك في بطولته كل من عادل أبو عياش، وإميليا ماسو وأشرف برهوم.موسيقى تصويرية جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية في بيت لحم في فلسطين، حيث يتناول رحلة "سامي" البالغ من العمر 12 عاما، ليوم واحد، برفقة عمه وابن عمه الأكبر، بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.تمتد رحلة الفيلم من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا.يكشف الفيلم ما يحدث لهم وبينهم خلال الرحلة، ومأساة الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين وما يتعرضون له.تفاصيل مهمة:يشهد المهرجان عرض 3 أفلام عالمية صورت في مصر.يولي المهرجان اهتماما خاصا بالسينما الفلسطينية واللبنانية، واستحدث جوائز للسينما العربية.توسع المهرجان خارج أسوار دار الأوبرا ليعرض أفلامه في قاعة سينما الزمالك وقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية، وفي التجمع الخامس والشيخ زايد.عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلماإجمالي الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة: 194 فيلماعدد الدول المشاركة 72 دولةعروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًاعدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًاعدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلاميهتم المهرجان بترميم التراث السينمائي المصري حيث تم ترميم عشر أفلام.

https://sarabic.ae/20221114/مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يبدأ-فعالياته-بحضور-أفلام-من-52-دولة-1070173230.html

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