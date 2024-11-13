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فلسطين حاضرة في افتتاح "القاهرة السينمائي الدولي"… ما التفاصيل؟
فلسطين حاضرة في افتتاح "القاهرة السينمائي الدولي"… ما التفاصيل؟
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ينطلق، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T13:33+0000
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يبدأ حفل الافتتاح في الساعة الثامنة مساء، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعقب الحفل عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.يشارك في الدورة الحالية 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 كل من المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.تفاصيل الفيلمفيلم "أحلام عابرة " من تأليف وإخراج رشيد مشهراوي، ويشارك في بطولته كل من عادل أبو عياش، وإميليا ماسو وأشرف برهوم.موسيقى تصويرية جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية في بيت لحم في فلسطين، حيث يتناول رحلة "سامي" البالغ من العمر 12 عاما، ليوم واحد، برفقة عمه وابن عمه الأكبر، بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.تمتد رحلة الفيلم من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا.يكشف الفيلم ما يحدث لهم وبينهم خلال الرحلة، ومأساة الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين وما يتعرضون له.تفاصيل مهمة:يشهد المهرجان عرض 3 أفلام عالمية صورت في مصر.يولي المهرجان اهتماما خاصا بالسينما الفلسطينية واللبنانية، واستحدث جوائز للسينما العربية.توسع المهرجان خارج أسوار دار الأوبرا ليعرض أفلامه في قاعة سينما الزمالك وقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية، وفي التجمع الخامس والشيخ زايد.عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلماإجمالي الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة: 194 فيلماعدد الدول المشاركة 72 دولةعروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًاعدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًاعدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلاميهتم المهرجان بترميم التراث السينمائي المصري حيث تم ترميم عشر أفلام.
https://sarabic.ae/20221114/مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يبدأ-فعالياته-بحضور-أفلام-من-52-دولة-1070173230.html
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تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, مهرجان القاهرة السينمائي, افتتاح مهرجان القاهرة, مهرجان القاهرة السينمائي, حفل افتتاح مهرجان القاهرة, أفلام, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم

فلسطين حاضرة في افتتاح "القاهرة السينمائي الدولي"… ما التفاصيل؟

13:33 GMT 13.11.2024
© Photoبوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45
بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Photo
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ينطلق، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي.
يبدأ حفل الافتتاح في الساعة الثامنة مساء، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعقب الحفل عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.
يشارك في الدورة الحالية 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 كل من المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

تفاصيل الفيلم

فيلم "أحلام عابرة " من تأليف وإخراج رشيد مشهراوي، ويشارك في بطولته كل من عادل أبو عياش، وإميليا ماسو وأشرف برهوم.
موسيقى تصويرية جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.
مهرجان القاهرة السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية في بيت لحم في فلسطين، حيث يتناول رحلة "سامي" البالغ من العمر 12 عاما، ليوم واحد، برفقة عمه وابن عمه الأكبر، بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.
تمتد رحلة الفيلم من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا.
يكشف الفيلم ما يحدث لهم وبينهم خلال الرحلة، ومأساة الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين وما يتعرضون له.

تفاصيل مهمة:

يشهد المهرجان عرض 3 أفلام عالمية صورت في مصر.
يولي المهرجان اهتماما خاصا بالسينما الفلسطينية واللبنانية، واستحدث جوائز للسينما العربية.
توسع المهرجان خارج أسوار دار الأوبرا ليعرض أفلامه في قاعة سينما الزمالك وقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية، وفي التجمع الخامس والشيخ زايد.
عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلما
إجمالي الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة: 194 فيلما
عدد الدول المشاركة 72 دولة
عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا
عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام
يهتم المهرجان بترميم التراث السينمائي المصري حيث تم ترميم عشر أفلام.
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