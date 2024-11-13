https://sarabic.ae/20241113/محافظة-عراقية-تعلن-قرب-خلوها-من-المدارس-الطينية-1094776836.html
محافظة عراقية تعلن قرب خلوها من" المدارس الطينية"
محافظة عراقية تعلن قرب خلوها من" المدارس الطينية"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، عمر الكروي، اليوم الأربعاء، اقتراب خلو المحافظة من المدارس الطينية. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T20:34+0000
2024-11-13T20:34+0000
2024-11-13T20:34+0000
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن الكروي، قوله إنه "عقد لقاء مهما مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تناول ملفات مهمة حول ديالى، وكان للجانب التعليمي حيزا كبيرا"، حيث كان السوداني متفاعلا مع كل ما طرح وأبدى اهتمامه بملفات المحافظة.وشهد اللقاء طرح ملف المدارس الطينية رغم أنها محدودة، إلا أن السوداني أصدر توجيهات بوضع خطة استثنائية لبناء مدارس تليق بأبناء ديالى مع إعطاء الضوء الأخضر بأنها ملف أكثر من 90 مدرسة كرفانية من خلال تمويل مشروع كبير لبناء مدارس حديثة بدلا عنها".وكشف الكروي عن أن "عام 2025 سيكون عام الحسم في إعلان ديالى خالية من المدارس الطينية وجزء كبير من الكرفانية"، مؤكدًا بأن "هناك متابعة جدية من قبل مجلس المحافظة من أجل حسم هذا الملف المهم".وفي خطوة هي الثانية من نوعها زار رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، محافظة ديالى التي لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل رؤساء الوزراء السابقين، رغم أنها كانت "المصد للإرهاب" بحسب عبارة السوداني خلال كلمة أمام مجلس المحافظة.وأشار محمد شياع السوداني إلى أن "مشاريع البنى التحتية تمثل أولوية لدى الحكومة"، مذكّرا بـ"حتمية إنجازها ولا سيما المتلكئ منها"، مشددا على ضرورة "إنجاز المشاريع بعيدا عن الأغراض الانتخابية والسياسية".يذكر أن مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ديالى عمر العبيدي كان قد صرح بأن" ديالى تضم حاليا قرابة 100 مدرسة كرفانية وطينية في مناطق عدة تحتضن نحو 50 ألف طالب بالمدارس خاصة الابتدائية".
https://sarabic.ae/20231115/من-بغداد-إلى-تيومين-طبيب-عراقي-شاب-يتحدث-عن-التعليم-بمجال-الطب-في-روسيا-1083169569.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
محافظة عراقية تعلن قرب خلوها من" المدارس الطينية"
أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، عمر الكروي، اليوم الأربعاء، اقتراب خلو المحافظة من المدارس الطينية.
ونقلت وكالة
"بغداد اليوم"، عن الكروي، قوله إنه "عقد لقاء مهما مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تناول ملفات مهمة حول ديالى، وكان للجانب التعليمي حيزا كبيرا"، حيث كان السوداني متفاعلا مع كل ما طرح وأبدى اهتمامه بملفات المحافظة.
وشهد اللقاء طرح ملف المدارس الطينية رغم أنها محدودة، إلا أن السوداني أصدر توجيهات بوضع خطة استثنائية لبناء مدارس تليق بأبناء ديالى مع إعطاء الضوء الأخضر بأنها ملف أكثر من 90 مدرسة كرفانية من خلال تمويل مشروع كبير لبناء مدارس حديثة بدلا عنها".
وكشف الكروي عن أن "عام 2025 سيكون عام الحسم في إعلان ديالى خالية من المدارس الطينية وجزء كبير من الكرفانية"، مؤكدًا بأن "هناك متابعة جدية من قبل مجلس المحافظة من أجل حسم هذا الملف المهم".
15 نوفمبر 2023, 11:53 GMT
وفي خطوة هي الثانية من نوعها زار رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، محافظة ديالى التي لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل رؤساء الوزراء السابقين، رغم أنها كانت "المصد للإرهاب" بحسب عبارة السوداني خلال كلمة أمام مجلس المحافظة.
وأشار محمد شياع السوداني إلى أن "مشاريع البنى التحتية تمثل أولوية لدى الحكومة"، مذكّرا بـ"حتمية إنجازها ولا سيما المتلكئ منها"، مشددا على ضرورة "إنجاز المشاريع بعيدا عن الأغراض الانتخابية والسياسية".
يذكر أن مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ديالى عمر العبيدي كان قد صرح بأن" ديالى تضم حاليا قرابة 100 مدرسة كرفانية وطينية في مناطق عدة تحتضن نحو 50 ألف طالب بالمدارس خاصة الابتدائية".