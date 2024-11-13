https://sarabic.ae/20241113/مشهد-نادر-لقيام-العشرات-بعملية-إنعاش-قلبي-لوحيد-القرن-فيديو-1094763241.html
مشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو
مشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حراس الغابات في كينيا وهم يقومون بإنعاش وحيد قرن عن طريق تدليك القلب. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T13:21+0000
2024-11-13T13:21+0000
2024-11-13T13:21+0000
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وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، نرى الحيوان ينهض فجأة، ويدفع المختصين للهروب، بعد أن ظنوا أنه يحتضر.وبدأت كينيا، بداية العام، أكبر مشروع لنقل وحيد القرن، والمشروع يعمل على تعقب ورمي ونقل 21 من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن، إلى منزل جديد.وقالت هيئة الحياة البرية الكينية حينها إن حيوانات وحيد القرن الأسود عبارة عن مزيج من الذكور والإناث، ويتم نقلها من ثلاث حدائق محمية إلى محمية لويسابا الخاصة في وسط كينيا.ووحيد القرن بشكل عام حيوانات منعزلة ويكون في أسعد حالاته في المناطق الكبيرة.وحققت كينيا نجاحا نسبيا في إنعاش أعداد وحيد القرن الأسود التي انخفض عددها إلى أقل من 300 حيوان في منتصف الثمانينات بسبب الصيد غير المشروع، ما أثار مخاوف من انقراض هذه الحيوانات في بلد يشتهر بحياته البرية.
https://sarabic.ae/20240627/مادة-مشعة-داخل-قرون-وحيد-القرن-فيديو--1090235567.html
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, العالم, حول العالم
نادي الفيديو, العالم, حول العالم
مشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حراس الغابات في كينيا وهم يقومون بإنعاش وحيد قرن عن طريق تدليك القلب.
وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، نرى الحيوان ينهض فجأة، ويدفع المختصين للهروب، بعد أن ظنوا أنه يحتضر.
وبدأت كينيا، بداية العام، أكبر مشروع لنقل وحيد القرن
، والمشروع يعمل على تعقب ورمي ونقل 21 من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن، إلى منزل جديد.
وقالت هيئة الحياة البرية الكينية حينها إن حيوانات وحيد القرن الأسود عبارة عن مزيج من الذكور والإناث، ويتم نقلها من ثلاث حدائق محمية إلى محمية لويسابا الخاصة في وسط كينيا.
ووحيد القرن بشكل عام حيوانات منعزلة ويكون في أسعد حالاته في المناطق الكبيرة.
وحققت كينيا نجاحا نسبيا في إنعاش أعداد وحيد القرن
الأسود التي انخفض عددها إلى أقل من 300 حيوان في منتصف الثمانينات بسبب الصيد غير المشروع، ما أثار مخاوف من انقراض هذه الحيوانات في بلد يشتهر بحياته البرية.