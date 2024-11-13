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https://sarabic.ae/20241113/مشهد-نادر-لقيام-العشرات-بعملية-إنعاش-قلبي-لوحيد-القرن-فيديو-1094763241.html
مشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو
مشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حراس الغابات في كينيا وهم يقومون بإنعاش وحيد قرن عن طريق تدليك القلب. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T13:21+0000
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وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، نرى الحيوان ينهض فجأة، ويدفع المختصين للهروب، بعد أن ظنوا أنه يحتضر.وبدأت كينيا، بداية العام، أكبر مشروع لنقل وحيد القرن، والمشروع يعمل على تعقب ورمي ونقل 21 من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن، إلى منزل جديد.وقالت هيئة الحياة البرية الكينية حينها إن حيوانات وحيد القرن الأسود عبارة عن مزيج من الذكور والإناث، ويتم نقلها من ثلاث حدائق محمية إلى محمية لويسابا الخاصة في وسط كينيا.ووحيد القرن بشكل عام حيوانات منعزلة ويكون في أسعد حالاته في المناطق الكبيرة.وحققت كينيا نجاحا نسبيا في إنعاش أعداد وحيد القرن الأسود التي انخفض عددها إلى أقل من 300 حيوان في منتصف الثمانينات بسبب الصيد غير المشروع، ما أثار مخاوف من انقراض هذه الحيوانات في بلد يشتهر بحياته البرية.
https://sarabic.ae/20240627/مادة-مشعة-داخل-قرون-وحيد-القرن-فيديو--1090235567.html
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نادي الفيديو, العالم, حول العالم
نادي الفيديو, العالم, حول العالم

مشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو

13:21 GMT 13.11.2024
© AP Photo / Petr David Josekحيوان وحيد القرن حيدث الولادة في حديقة الحيوانات في دفور كرالوف، جمهورية التشيك 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
حيوان وحيد القرن حيدث الولادة في حديقة الحيوانات في دفور كرالوف، جمهورية التشيك 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حراس الغابات في كينيا وهم يقومون بإنعاش وحيد قرن عن طريق تدليك القلب.
وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، نرى الحيوان ينهض فجأة، ويدفع المختصين للهروب، بعد أن ظنوا أنه يحتضر.
وبدأت كينيا، بداية العام، أكبر مشروع لنقل وحيد القرن، والمشروع يعمل على تعقب ورمي ونقل 21 من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن، إلى منزل جديد.
وقالت هيئة الحياة البرية الكينية حينها إن حيوانات وحيد القرن الأسود عبارة عن مزيج من الذكور والإناث، ويتم نقلها من ثلاث حدائق محمية إلى محمية لويسابا الخاصة في وسط كينيا.
ووحيد القرن بشكل عام حيوانات منعزلة ويكون في أسعد حالاته في المناطق الكبيرة.
صورة لوحيد القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
مجتمع
"مادة مشعة" داخل قرون وحيد القرن... فيديو
27 يونيو, 14:56 GMT
وحققت كينيا نجاحا نسبيا في إنعاش أعداد وحيد القرن الأسود التي انخفض عددها إلى أقل من 300 حيوان في منتصف الثمانينات بسبب الصيد غير المشروع، ما أثار مخاوف من انقراض هذه الحيوانات في بلد يشتهر بحياته البرية.
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