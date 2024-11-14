أطرف الصور التي سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

الممثل الكوميدي غابرييل إغليسياس يحتفل بالذكرى السنوية الـ85 لمطعم بينك هوت دوغز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
الممثل الكوميدي غابرييل إغليسياس يحتفل بالذكرى السنوية الـ85 لمطعم بينك هوت دوغز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
مواطنون أتراك يتنقلون في سيارتهم الخاصة مع حيوانات مزرعتهم الخاصة، في كوتاهية، تركيا.
مواطنون أتراك يتنقلون في سيارتهم الخاصة مع حيوانات مزرعتهم الخاصة، في كوتاهية، تركيا.
الروبوت "ديجيت" يقوم بأداء الأعمال المنزلية أثناء حفل تقديم شركة "أجيليتي" للروبوت الجديد في لشبونة، البرتغال.
الروبوت "ديجيت" يقوم بأداء الأعمال المنزلية أثناء حفل تقديم شركة "أجيليتي" للروبوت الجديد في لشبونة، البرتغال.
اثنان من حيوانات الباندا يلعبان في حديقة الحيوان في تشونغتشينغ، الصين.
اثنان من حيوانات الباندا يلعبان في حديقة الحيوان في تشونغتشينغ، الصين.
مشاركون في احتفالات الكرنفال في مدينة كولونيا في ألمانيا.
مشاركون في احتفالات الكرنفال في مدينة كولونيا في ألمانيا.
رجل يجلس في حمام سباحة خلال المشاركة في موكب "اللورد مايور" أقدم وأطول موكب مدني في العالم في مدينة لندن في إنجلترا.
رجل يجلس في حمام سباحة خلال المشاركة في موكب "اللورد مايور" أقدم وأطول موكب مدني في العالم في مدينة لندن في إنجلترا.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.
صورة لأرجل كلب ومالكه في عرض للكلاب في دورتموند، ألمانيا.
صورة لأرجل كلب ومالكه في عرض للكلاب في دورتموند، ألمانيا.
آنا شيرباكوفا، وإيغور غونشاروف، يؤديان رقصتهما الحرة في المرحلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى الروسية للتزلج على الجليد 2024/2025 في كراسنويارسك.
آنا شيرباكوفا، وإيغور غونشاروف، يؤديان رقصتهما الحرة في المرحلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى الروسية للتزلج على الجليد 2024/2025 في كراسنويارسك.