أطرف الصور التي سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب قد يكون وعد الروس بالإنسحاب من سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241114/أطرف-الصور-التي-سجلتها-عدسات-الكاميرات-لهذا-الأسبوع---1094789745.html
أطرف الصور التي سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
أطرف الصور التي سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, الصور, منوعات
фото, الصور, منوعات

أطرف الصور التي سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

12:05 GMT 14.11.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© Getty Images / Michael Tullberg

الممثل الكوميدي غابرييل إغليسياس يحتفل بالذكرى السنوية الـ85 لمطعم بينك هوت دوغز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

الممثل الكوميدي غابرييل إغليسياس يحتفل بالذكرى السنوية الـ85 لمطعم بينك هوت دوغز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Michael Tullberg

الممثل الكوميدي غابرييل إغليسياس يحتفل بالذكرى السنوية الـ85 لمطعم بينك هوت دوغز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Getty Images / Anadolu/Sebnem Coskun

مواطنون أتراك يتنقلون في سيارتهم الخاصة مع حيوانات مزرعتهم الخاصة، في كوتاهية، تركيا.

مواطنون أتراك يتنقلون في سيارتهم الخاصة مع حيوانات مزرعتهم الخاصة، في كوتاهية، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Sebnem Coskun

مواطنون أتراك يتنقلون في سيارتهم الخاصة مع حيوانات مزرعتهم الخاصة، في كوتاهية، تركيا.

© Getty Images / Horacio Villalobos/Contributor

الروبوت "ديجيت" يقوم بأداء الأعمال المنزلية أثناء حفل تقديم شركة "أجيليتي" للروبوت الجديد في لشبونة، البرتغال.

الروبوت &quot;ديجيت&quot; يقوم بأداء الأعمال المنزلية أثناء حفل تقديم شركة &quot;أجيليتي&quot; للروبوت الجديد في لشبونة، البرتغال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Horacio Villalobos/Contributor

الروبوت "ديجيت" يقوم بأداء الأعمال المنزلية أثناء حفل تقديم شركة "أجيليتي" للروبوت الجديد في لشبونة، البرتغال.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

اثنان من حيوانات الباندا يلعبان في حديقة الحيوان في تشونغتشينغ، الصين.

اثنان من حيوانات الباندا يلعبان في حديقة الحيوان في تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

اثنان من حيوانات الباندا يلعبان في حديقة الحيوان في تشونغتشينغ، الصين.

© AP Photo / Martin Meissner

مشاركون في احتفالات الكرنفال في مدينة كولونيا في ألمانيا.

مشاركون في احتفالات الكرنفال في مدينة كولونيا في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

مشاركون في احتفالات الكرنفال في مدينة كولونيا في ألمانيا.

© Getty Images / Leon Neal

رجل يجلس في حمام سباحة خلال المشاركة في موكب "اللورد مايور" أقدم وأطول موكب مدني في العالم في مدينة لندن في إنجلترا.

رجل يجلس في حمام سباحة خلال المشاركة في موكب &quot;اللورد مايور&quot; أقدم وأطول موكب مدني في العالم في مدينة لندن في إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Leon Neal

رجل يجلس في حمام سباحة خلال المشاركة في موكب "اللورد مايور" أقدم وأطول موكب مدني في العالم في مدينة لندن في إنجلترا.

© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

&quot;ملكة جمال الأرض&quot; الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع &quot;ملكة جمال الأرض-الهواء&quot; لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Aaron Favila

"ملكة جمال الأرض" الجديدة لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين، تتفاعل مع "ملكة جمال الأرض-الهواء" لعام 2024 الأيسلندية هرافنهيلدور هارالدسدوتير، بعد إعلان فوزها خلال ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناك، الفلبين.

© AP Photo / Martin Meissner

صورة لأرجل كلب ومالكه في عرض للكلاب في دورتموند، ألمانيا.

صورة لأرجل كلب ومالكه في عرض للكلاب في دورتموند، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Martin Meissner

صورة لأرجل كلب ومالكه في عرض للكلاب في دورتموند، ألمانيا.

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آنا شيرباكوفا، وإيغور غونشاروف، يؤديان رقصتهما الحرة في المرحلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى الروسية للتزلج على الجليد 2024/2025 في كراسنويارسك.

آنا شيرباكوفا، وإيغور غونشاروف، يؤديان رقصتهما الحرة في المرحلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى الروسية للتزلج على الجليد 2024/2025 في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ilya Naymushin
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آنا شيرباكوفا، وإيغور غونشاروف، يؤديان رقصتهما الحرة في المرحلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى الروسية للتزلج على الجليد 2024/2025 في كراسنويارسك.

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