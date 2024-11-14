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أمير قطر وأردوغان يوقعان 8 اتفاقيات بمجالات الاقتصاد والدفاع والثقافة
أمير قطر وأردوغان يوقعان 8 اتفاقيات بمجالات الاقتصاد والدفاع والثقافة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن استضافته لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بأنقرة. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T16:46+0000
2024-11-14T16:46+0000
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وقال أردوغان عبر منصة "إكس"، إن بلاده وقعت 8 اتفاقيات مع قطر.وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، واتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والتوقيع على إعلان نوايا بشأن تسهيل التجارة بين وزارة التجارة والصناعة القطرية ونظيرتها التركية، وبرتوكول تنفيذي بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني التركية بشأن الدعم اللوجستي للطائرات، وبرتوكول فني بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني في تركيا بشأن الدعم اللوجستي للسفن البحرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما شهد أمير قطر والرئيس التركي، التوقيع على البيان المشترك للدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.وتم التوقيع كذلك، على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية ومديرية الأرشيف التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام والاتصال، والبرنامج التنفيذي لعامي 2025 و2026 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.وكتب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمدج آل ثاني، عبر منصة "إكس"، أنه أكد خلال لقائه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية العاشر في أنقرة، اليوم الخميس، على "عزم بلاده مواصلة تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية وبما يخدم مصالح بلديهما في المجالات كافة".وتابع: "وقد سرّني ما لقيته من حماس متبادل لتقوية شراكاتنا الثنائية وتوثيق صداقتنا التاريخية".يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر/ كانون الأول 2014.وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.
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قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمير قطر وأردوغان يوقعان 8 اتفاقيات بمجالات الاقتصاد والدفاع والثقافة

16:46 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Uncreditedأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن استضافته لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بأنقرة.
وقال أردوغان عبر منصة "إكس"، إن بلاده وقعت 8 اتفاقيات مع قطر.
وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، واتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والتوقيع على إعلان نوايا بشأن تسهيل التجارة بين وزارة التجارة والصناعة القطرية ونظيرتها التركية، وبرتوكول تنفيذي بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني التركية بشأن الدعم اللوجستي للطائرات، وبرتوكول فني بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني في تركيا بشأن الدعم اللوجستي للسفن البحرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
كما شهد أمير قطر والرئيس التركي، التوقيع على البيان المشترك للدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
وتم التوقيع كذلك، على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية ومديرية الأرشيف التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام والاتصال، والبرنامج التنفيذي لعامي 2025 و2026 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.
وكتب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمدج آل ثاني، عبر منصة "إكس"، أنه أكد خلال لقائه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية العاشر في أنقرة، اليوم الخميس، على "عزم بلاده مواصلة تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية وبما يخدم مصالح بلديهما في المجالات كافة".
وتابع: "وقد سرّني ما لقيته من حماس متبادل لتقوية شراكاتنا الثنائية وتوثيق صداقتنا التاريخية".
يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.
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