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https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-لا-دليل-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1094815893.html
البنتاغون: لا دليل على حياة خارج كوكب الأرض
البنتاغون: لا دليل على حياة خارج كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تجد دليلاً على وجود نشاط خارج كوكب الأرض أو كائنات حية أو تكنولوجيا، وجاء ذلك وفقًا لتقرير رُفعت عنه السرية صادر عن مكتب... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T23:53+0000
2024-11-14T23:53+0000
البنتاغون الأمريكي
كوكب الأرض
أخبار كوكب الأرض
العالم
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت الوثيقة التي رُفعت عنها السرية خلال العام الجاري: "قام مكتب الظواهر الشاذة التابع للبنتاغون بمراجعة 118 حالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويبدو أن جميعها عبارة عن أشياء شائعة مثل أنواع مختلفة من البالونات والطيور والأنظمة غير المأهولة... ولم يجد مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات أي دليل على وجود كائنات أو أنشطة أو تكنولوجيا خارج كوكب الأرض".يذكر أنه، بالإضافة إلى العدد المشار إليه من الظواهر الشاذة التي تمت دراستها، تم تحليل 174 حالة إضافية، لم يتم إغلاق التحقيق فيها رسميًا بعد. ومع ذلك، يقال إنها لا تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنتاغون أنه لم يتعرض مراقبو الظواهر الشاذة في أي حالة إلى أي عواقب سلبية على صحتهم.
https://sarabic.ae/20180316/باحث-فلك-يكشف-مفاجأة-صادمة-عن-احتمالية-العثور-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1030815954.html
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البنتاغون الأمريكي, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, العالم
البنتاغون الأمريكي, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, العالم

البنتاغون: لا دليل على حياة خارج كوكب الأرض

23:53 GMT 14.11.2024
© Photo / pixabay/qimonoكوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Photo / pixabay/qimono
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تجد دليلاً على وجود نشاط خارج كوكب الأرض أو كائنات حية أو تكنولوجيا، وجاء ذلك وفقًا لتقرير رُفعت عنه السرية صادر عن مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات.
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت الوثيقة التي رُفعت عنها السرية خلال العام الجاري: "قام مكتب الظواهر الشاذة التابع للبنتاغون بمراجعة 118 حالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويبدو أن جميعها عبارة عن أشياء شائعة مثل أنواع مختلفة من البالونات والطيور والأنظمة غير المأهولة... ولم يجد مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات أي دليل على وجود كائنات أو أنشطة أو تكنولوجيا خارج كوكب الأرض".
كائنات فضائية تخيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2018
مجتمع
باحث فلك يكشف مفاجأة صادمة عن احتمالية العثور على حياة خارج كوكب الأرض
16 مارس 2018, 15:57 GMT
يذكر أنه، بالإضافة إلى العدد المشار إليه من الظواهر الشاذة التي تمت دراستها، تم تحليل 174 حالة إضافية، لم يتم إغلاق التحقيق فيها رسميًا بعد. ومع ذلك، يقال إنها لا تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنتاغون أنه لم يتعرض مراقبو الظواهر الشاذة في أي حالة إلى أي عواقب سلبية على صحتهم.
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