https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-لا-دليل-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1094815893.html
البنتاغون: لا دليل على حياة خارج كوكب الأرض
البنتاغون: لا دليل على حياة خارج كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تجد دليلاً على وجود نشاط خارج كوكب الأرض أو كائنات حية أو تكنولوجيا، وجاء ذلك وفقًا لتقرير رُفعت عنه السرية صادر عن مكتب... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T23:53+0000
2024-11-14T23:53+0000
2024-11-14T23:53+0000
البنتاغون الأمريكي
كوكب الأرض
أخبار كوكب الأرض
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049830527_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_7f8e93d5ff8dcff8cfe8989b94b81bf1.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت الوثيقة التي رُفعت عنها السرية خلال العام الجاري: "قام مكتب الظواهر الشاذة التابع للبنتاغون بمراجعة 118 حالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويبدو أن جميعها عبارة عن أشياء شائعة مثل أنواع مختلفة من البالونات والطيور والأنظمة غير المأهولة... ولم يجد مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات أي دليل على وجود كائنات أو أنشطة أو تكنولوجيا خارج كوكب الأرض".يذكر أنه، بالإضافة إلى العدد المشار إليه من الظواهر الشاذة التي تمت دراستها، تم تحليل 174 حالة إضافية، لم يتم إغلاق التحقيق فيها رسميًا بعد. ومع ذلك، يقال إنها لا تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنتاغون أنه لم يتعرض مراقبو الظواهر الشاذة في أي حالة إلى أي عواقب سلبية على صحتهم.
https://sarabic.ae/20180316/باحث-فلك-يكشف-مفاجأة-صادمة-عن-احتمالية-العثور-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1030815954.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049830527_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_80197a375429a859f7ad5716828defce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, العالم
البنتاغون الأمريكي, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, العالم
البنتاغون: لا دليل على حياة خارج كوكب الأرض
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تجد دليلاً على وجود نشاط خارج كوكب الأرض أو كائنات حية أو تكنولوجيا، وجاء ذلك وفقًا لتقرير رُفعت عنه السرية صادر عن مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكرت الوثيقة التي رُفعت عنها السرية خلال العام الجاري: "قام مكتب الظواهر الشاذة التابع للبنتاغون بمراجعة 118 حالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويبدو أن جميعها عبارة عن أشياء شائعة مثل أنواع مختلفة من البالونات والطيور والأنظمة غير المأهولة... ولم يجد مكتب تحليل الظواهر الشاذة في كافة المجالات أي دليل على وجود كائنات أو أنشطة أو تكنولوجيا خارج كوكب الأرض".
يذكر أنه، بالإضافة إلى العدد المشار إليه من الظواهر الشاذة
التي تمت دراستها، تم تحليل 174 حالة إضافية، لم يتم إغلاق التحقيق فيها رسميًا بعد. ومع ذلك، يقال إنها لا تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنتاغون أنه لم يتعرض مراقبو الظواهر الشاذة في أي حالة إلى أي عواقب سلبية على صحتهم.