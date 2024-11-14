https://sarabic.ae/20241114/بصمات-سيليكون-تسبب-جدلا-في-مصر-1094793541.html
بصمات سيليكون تسبب جدلا في مصر
بصمات سيليكون تسبب جدلا في مصر
سبوتنيك عربي
باشرت النيابة الإدارية في مصر التحقيقات في واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات ، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية في مركز "السنطة" في محافظة... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T12:24+0000
2024-11-14T12:24+0000
2024-11-14T12:24+0000
مجتمع
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وقررت النيابة استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكّلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية، وذلك وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وتم حصر 11 من المتورطين في تلك الجريمة، من العاملين بالوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإخطار النيابة الإدارية.
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منوعات
بصمات سيليكون تسبب جدلا في مصر
باشرت النيابة الإدارية في مصر التحقيقات في واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات ، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية في مركز "السنطة" في محافظة الغربية.
وقررت النيابة استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكّلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية، وذلك وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأحال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة في الغربية، 11 من العاملين في وحدة صحية بمركز السنطة، للتحقيق، في واقعة تلاعبهم ببصمة الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالوحدة، من خلال بصمات سيلكون تستخدم في البصمة لإثبات حضورهم للعمل على خلاف الحقيقة.
يأتي ذلك خلال وجود لجنة من المتابعة بالمديرية ووزارة الصحة، لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية، حيث تم العثور على بصمات مصنوعة من السيليكون، لأصابع العاملين، وكرتونة بها أصابع سيليكون، يقومون باستخدامها في البصمة من خلال تمريرها على قارئ البصمة لإثبات حضورهم على غير الحقيقة، بالاتفاق مع عامل بالوحدة.
وتم حصر 11 من المتورطين في تلك الجريمة، من العاملين بالوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإخطار النيابة الإدارية.