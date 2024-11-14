https://sarabic.ae/20241114/تصويت-برأيك-هل-تؤثر-أزمة-المنسف-على-نتيجة-مبارة-العراق-والأردن---1094798472.html
تصويت... برأيك هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟
تصويت... برأيك هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟
سبوتنيك عربي
يواجه منتخب العراق لكرة القدم نظيره الأردني، اليوم الخميس، في مباراة قمة على ملعب البصرة، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T14:15+0000
2024-11-14T14:15+0000
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ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد النقاط (7) مع نظيره العراقي، متفوقا بفارق الأهداف، بينما يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة برصيد 10 نقاط، وجاءت عُمان والكويت في المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتذيل فلسطين الترتيب بنقطتين.لا شك أن مباراة الأردن والعراق هي الأكثر جذبًا للأنظار في مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026، باعتبارها ستكون مفصلية في مصير كلا الفريقين وإمكانية تأهلهما من هذا الدور مباشرةً إلى المونديال.
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رياضة, استطلاعات الرأي, опросы
رياضة, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟
يواجه منتخب العراق لكرة القدم نظيره الأردني، اليوم الخميس، في مباراة قمة على ملعب البصرة، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد النقاط (7) مع نظيره العراقي، متفوقا بفارق الأهداف، بينما يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة برصيد 10 نقاط، وجاءت عُمان والكويت في المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتذيل فلسطين الترتيب بنقطتين.
والتقى المنتخبان العراقي والأردني في 47 مباراة سابقة بجميع المسابقات، آخرها في ثمن نهائي كأس آسيا بقطر 2024، وحينها فاز الأردن 3-2.
لا شك أن مباراة الأردن والعراق هي الأكثر جذبًا للأنظار في مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026، باعتبارها ستكون مفصلية في مصير كلا الفريقين وإمكانية تأهلهما من هذا الدور مباشرةً إلى المونديال.
برأيك ... هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟