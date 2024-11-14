https://sarabic.ae/20241114/خبير-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-خطأ-فادح-ترتكبه-القوات-الفرنسية--1094806967.html

خبير تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "خطأ فادح" ترتكبه القوات الفرنسية

خبير تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "خطأ فادح" ترتكبه القوات الفرنسية

سبوتنيك عربي

أكد الخبير التركي في مجال السياسة الدفاعية والأمنية، عبد الله أغار، أن القوات المسلحة الفرنسية ترتكب "خطأ فادحا" في تكليف منظمات بحثية مدنية بإعداد تقارير كان... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T15:41+0000

2024-11-14T15:41+0000

2024-11-14T15:41+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/71/1042237195_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_5ef7d0642164b7944aafaa8c032d557e.jpg

وأضاف الخبير التركي لـ"سبوتنيك"، أن "السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تكلف القوات المسلحة الفرنسية منظمات بحثية مدنية بإعداد تقرير كان ينبغي لها أن تُعدها بنفسها؟".ووفقا له، فإن "هناك طائرات أمريكية من دون طيار في فرنسا، لكنها ليست بالمستوى الذي يمكن أن يرضي الجانب الفرنسي بالكامل، ولقد أثبتت الطائرات من دون طيار التركية نفسها في العديد من البلدان، وبالتالي من المهم جدًا أن يفهم الفرنسيون قدراتها".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا على تطوير علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول، وهو أمر ذو أهمية كبيرة أيضًا بالنسبة لفرنسا، التي ترى تركيا كمنافس لها".وأشار إلى أنه "ربما تلقت فرنسا جزءًا كبيرًا من المعلومات الضرورية من مصادر مفتوحة، ومع ذلك، بالطبع، هناك معلومات سرية من المستحيل الحصول عليها بهذه الطريقة. وبهذا المعنى، لا يمكن للمرء أن يستبعد احتمال أن يكون الجانب الفرنسي قد تلقى بعض المعلومات، وخاصة البيانات المتعلقة بالاستخدام الميداني للطائرات من دون طيار، من أوكرانيا، التي حافظت على علاقات وثيقة مع فرنسا منذ بداية الصراع".

https://sarabic.ae/20241114/خبير-لـسبوتنيك-تركيا-حذرة-من-الوصول-إلى-نقطة-اللاعودة-مع-إسرائيل-1094792048.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار تركيا اليوم