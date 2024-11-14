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خبير تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "خطأ فادح" ترتكبه القوات الفرنسية
خبير تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "خطأ فادح" ترتكبه القوات الفرنسية
سبوتنيك عربي
أكد الخبير التركي في مجال السياسة الدفاعية والأمنية، عبد الله أغار، أن القوات المسلحة الفرنسية ترتكب "خطأ فادحا" في تكليف منظمات بحثية مدنية بإعداد تقارير كان... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T15:41+0000
2024-11-14T15:41+0000
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وأضاف الخبير التركي لـ"سبوتنيك"، أن "السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تكلف القوات المسلحة الفرنسية منظمات بحثية مدنية بإعداد تقرير كان ينبغي لها أن تُعدها بنفسها؟".ووفقا له، فإن "هناك طائرات أمريكية من دون طيار في فرنسا، لكنها ليست بالمستوى الذي يمكن أن يرضي الجانب الفرنسي بالكامل، ولقد أثبتت الطائرات من دون طيار التركية نفسها في العديد من البلدان، وبالتالي من المهم جدًا أن يفهم الفرنسيون قدراتها".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا على تطوير علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول، وهو أمر ذو أهمية كبيرة أيضًا بالنسبة لفرنسا، التي ترى تركيا كمنافس لها".وأشار إلى أنه "ربما تلقت فرنسا جزءًا كبيرًا من المعلومات الضرورية من مصادر مفتوحة، ومع ذلك، بالطبع، هناك معلومات سرية من المستحيل الحصول عليها بهذه الطريقة. وبهذا المعنى، لا يمكن للمرء أن يستبعد احتمال أن يكون الجانب الفرنسي قد تلقى بعض المعلومات، وخاصة البيانات المتعلقة بالاستخدام الميداني للطائرات من دون طيار، من أوكرانيا، التي حافظت على علاقات وثيقة مع فرنسا منذ بداية الصراع".
https://sarabic.ae/20241114/خبير-لـسبوتنيك-تركيا-حذرة-من-الوصول-إلى-نقطة-اللاعودة-مع-إسرائيل-1094792048.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار تركيا اليوم

خبير تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "خطأ فادح" ترتكبه القوات الفرنسية

15:41 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Claude Paris, Poolالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Claude Paris, Pool
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حصري
أكد الخبير التركي في مجال السياسة الدفاعية والأمنية، عبد الله أغار، أن القوات المسلحة الفرنسية ترتكب "خطأ فادحا" في تكليف منظمات بحثية مدنية بإعداد تقارير كان ينبغي لها أن تُعدها بنفسها.
وأضاف الخبير التركي لـ"سبوتنيك"، أن "السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تكلف القوات المسلحة الفرنسية منظمات بحثية مدنية بإعداد تقرير كان ينبغي لها أن تُعدها بنفسها؟".

واعتبر ذلك "خطأ فادحا من قبل وزارة الدفاع الفرنسية"، مشيرا إلى أن "الطائرات من دون طيار الهجومية التركية هي الأكثر طلبًا حاليًا في العالم، وقد تم اختبار قدراتها مرارا وتكرارا في ظروف القتال".

ووفقا له، فإن "هناك طائرات أمريكية من دون طيار في فرنسا، لكنها ليست بالمستوى الذي يمكن أن يرضي الجانب الفرنسي بالكامل، ولقد أثبتت الطائرات من دون طيار التركية نفسها في العديد من البلدان، وبالتالي من المهم جدًا أن يفهم الفرنسيون قدراتها".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا على تطوير علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول، وهو أمر ذو أهمية كبيرة أيضًا بالنسبة لفرنسا، التي ترى تركيا كمنافس لها".
وأشار إلى أنه "ربما تلقت فرنسا جزءًا كبيرًا من المعلومات الضرورية من مصادر مفتوحة، ومع ذلك، بالطبع، هناك معلومات سرية من المستحيل الحصول عليها بهذه الطريقة. وبهذا المعنى، لا يمكن للمرء أن يستبعد احتمال أن يكون الجانب الفرنسي قد تلقى بعض المعلومات، وخاصة البيانات المتعلقة بالاستخدام الميداني للطائرات من دون طيار، من أوكرانيا، التي حافظت على علاقات وثيقة مع فرنسا منذ بداية الصراع".
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