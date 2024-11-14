https://sarabic.ae/20241114/كيم-جونغ-أون-يأمر-بالإنتاج-الضخم-لطائرات-مسيرة-للهجمات-الانتحارية-1094814802.html
كيم جونغ أون يأمر بالإنتاج الضخم لطائرات مسيرة للهجمات الانتحارية
كيم جونغ أون يأمر بالإنتاج الضخم لطائرات مسيرة للهجمات الانتحارية
سبوتنيك عربي
شهد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، تجربة أداء لطائرات مسيرة هجومية انتحارية في مصنع، وأمر المنشأة بإعطاء الأولوية لـ "الإنتاج... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T21:52+0000
2024-11-14T21:52+0000
2024-11-14T21:52+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم قدم إرشادات في الموقع لاختبار أنواع مختلفة من طائرات بدون طيار للهجوم الانتحاري، التي أنتجها معهد تابع لمجمع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في اليوم السابق.وأشارت الوكالة إلى أن "طائرات الهجوم الانتحاري التي سيتم استخدامها ضمن نطاقات ضرب مختلفة من المفترض أن تؤدي مهمة مهاجمة أي أهداف عدو على الأرض وفي البحر بدقة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن بلاده لديها "إمكانية كاملة لإنتاج وإدخال أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار"، وستسعى إلى إمكانية تطبيق "أساليب تكتيكية جديدة وواعدة"، كما تتطلب الحرب الحديثة. وقال إن "حزب العمال الكوري أولى مؤخرا أهمية لخط الجمع المثالي بين أنظمة الأجهزة العسكرية بدون طيار والخطط التشغيلية"، مشددا على الحاجة إلى نظام إنتاج متسلسل في أقرب وقت ممكن، والدخول في "الإنتاج الضخم على نطاق واسع".
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كيم جونغ أون يأمر بالإنتاج الضخم لطائرات مسيرة للهجمات الانتحارية
شهد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، تجربة أداء لطائرات مسيرة هجومية انتحارية في مصنع، وأمر المنشأة بإعطاء الأولوية لـ "الإنتاج الضخم والسريع لها".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم قدم إرشادات في الموقع لاختبار أنواع مختلفة من طائرات بدون طيار للهجوم الانتحاري، التي أنتجها معهد تابع لمجمع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في اليوم السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن "طائرات الهجوم الانتحاري التي سيتم استخدامها ضمن نطاقات ضرب مختلفة من المفترض أن تؤدي مهمة مهاجمة أي أهداف عدو على الأرض وفي البحر بدقة"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن بلاده لديها "إمكانية كاملة لإنتاج وإدخال أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار"، وستسعى إلى إمكانية تطبيق "أساليب تكتيكية جديدة وواعدة"، كما تتطلب الحرب الحديثة.
وقال إن "حزب العمال الكوري أولى مؤخرا أهمية لخط الجمع المثالي بين أنظمة الأجهزة العسكرية بدون طيار والخطط التشغيلية"، مشددا على الحاجة إلى نظام إنتاج متسلسل في أقرب وقت ممكن، والدخول في "الإنتاج الضخم على نطاق واسع".