https://sarabic.ae/20241114/هدية-نتنياهو-المنتظرة-لترامب-في-يناير-1094781530.html

هدية نتنياهو المنتظرة لترامب في يناير

هدية نتنياهو المنتظرة لترامب في يناير

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة أمريكية أنه من المحتمل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجهز هدية مرتقبة جديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثناء وجود بايدن... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T05:03+0000

2024-11-14T05:03+0000

2024-11-14T05:03+0000

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وقالت الصحيفة: "أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر هذا الأسبوع، أن تل أبيب تمضي قدماً من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في لبنان، بهدف تحقيق "انتصار مبكر" في السياسة الخارجية لترامب".ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "هناك تفاهم على أن إسرائيل ستقدم هدية لترامب... وأنه في يناير/كانون الثاني، سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان".وأكد متحدث باسم ديرمر للصحيفة، أنه ناقش مجموعة واسعة من القضايا خلال رحلته"، لكنه لم يذكر تفاصيل.وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن ترامب يريد إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، لكنه طلب أيضًا من نتنياهو في محادثة الشهر الماضي أن "يفعل ما عليك فعله" ضد "حزب الله" و"حماس". ووفقا للصحيفة، فإنه من غير الواضح ما هو تأثير الاقتراح اللبناني الذي تمت مناقشته في مارالاجو، إن وجد، على المحادثات المتوقفة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.وقال فرانك لوينشتاين، المبعوث الخاص السابق للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في عهد الرئيس باراك أوباما: "نتنياهو ليس مخلصًا لبايدن وسيركز بالكامل على كسب ود ترامب". وأضاف أنه إذا كان عام 2016 مؤشراً، "لن يتردد ترامب في التصرف وكأنه رئيس بالفعل عندما يرى فرصة".وكان نتنياهو على اتصال منتظم مع ترمب، وفقاً للمسؤول الإسرائيلي، كما أن ديرمر على اتصال دائم بكوشنر.وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن شروط الاتفاق ستشمل انسحاب عناصر "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.مع الحديث عن اتفاق وشيك.. هل اقتربت نهاية الحرب الإسرائيلية في لبنان؟"حزب الله" يعلن تصديه لقوة إسرائيلية متسللة في جنوب لبنان وسقوط قتلى وجرحى بصفوفها

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