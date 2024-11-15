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https://sarabic.ae/20241115/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تلتزم-بمعاهدة-ستارت-الجديدة-طالما-التزمت-بها-روسيا---1094852103.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تلتزم بمعاهدة "ستارت الجديدة" طالما التزمت بها روسيا
البنتاغون: الولايات المتحدة تلتزم بمعاهدة "ستارت الجديدة" طالما التزمت بها روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير موجه إلى الكونغرس أن الولايات المتحدة ستلتزم بالحدود الأساسية لمعاهدة "ستارت الجديدة"، التي تُعد آخر اتفاقية... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T22:56+0000
2024-11-15T22:56+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في التقرير المتعلق باستراتيجية استخدام الأسلحة النووية الأمريكية: "ستلتزم الولايات المتحدة بالحدود الأساسية لمعاهدة ستارت الجديدة طوال مدة المعاهدة، طالما أن تقييمها يشير إلى استمرار روسيا في الالتزام بهذه الحدود".كما أكدت الولايات المتحدة التزامها بالسعي إلى اتفاقيات مستقبلية للحد من التسلح مع القوى النووية الأخرى، لكنها شددت على أن أي اتفاق مستقبلي "يجب أن يأخذ في الاعتبار متطلبات الردع الأمريكية والتهديدات الاستراتيجية الأخرى عالميًا"، بحسب ما ورد في التقرير.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شباط/ فبراير الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن، في 8 نيسان/أبريل 2010، في العاصمة التشيكية براغ.وتبادلت موسكو وواشنطن، في 3 فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ، مدة خمس سنوات.وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987، واتفاقية "الأجواء المفتوحة".وتبقى المعاهدة على الترسانتين النوويتين في البلدين عند مستوى يقل كثيرًا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة، حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 منصة، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
https://sarabic.ae/20230426/رغبة-أمريكية-لعودة-روسيا-إلى-نيو-ستارت-أو-التفاوض-بشأن-اتفاقية-نووية-جديدة-1076325109.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, روسيا, سلاح روسيا
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, روسيا, سلاح روسيا

البنتاغون: الولايات المتحدة تلتزم بمعاهدة "ستارت الجديدة" طالما التزمت بها روسيا

22:56 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير موجه إلى الكونغرس أن الولايات المتحدة ستلتزم بالحدود الأساسية لمعاهدة "ستارت الجديدة"، التي تُعد آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة النووية مع روسيا، طالما أن واشنطن تقدر أن موسكو تلتزم بها أيضًا.
وجاء في التقرير المتعلق باستراتيجية استخدام الأسلحة النووية الأمريكية: "ستلتزم الولايات المتحدة بالحدود الأساسية لمعاهدة ستارت الجديدة طوال مدة المعاهدة، طالما أن تقييمها يشير إلى استمرار روسيا في الالتزام بهذه الحدود".
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
رغبة أمريكية بعودة روسيا إلى "نيو ستارت" أو التفاوض بشأن اتفاقية نووية جديدة
26 أبريل 2023, 14:24 GMT
كما أكدت الولايات المتحدة التزامها بالسعي إلى اتفاقيات مستقبلية للحد من التسلح مع القوى النووية الأخرى، لكنها شددت على أن أي اتفاق مستقبلي "يجب أن يأخذ في الاعتبار متطلبات الردع الأمريكية والتهديدات الاستراتيجية الأخرى عالميًا"، بحسب ما ورد في التقرير.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شباط/ فبراير الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن، في 8 نيسان/أبريل 2010، في العاصمة التشيكية براغ.
وتبادلت موسكو وواشنطن، في 3 فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ، مدة خمس سنوات.
وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987، واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
وتبقى المعاهدة على الترسانتين النوويتين في البلدين عند مستوى يقل كثيرًا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة، حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 منصة، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
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