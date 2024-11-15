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"التونسية للملاحة" تعلق على حجز سفينة شحن في ميناء ليفورنو الإيطالي
"التونسية للملاحة" تعلق على حجز سفينة شحن في ميناء ليفورنو الإيطالي
سبوتنيك عربي
علّقت الشركة التونسية للملاحة، اليوم الجمعة، على أنباء متداولة حول حجز خفر السواحل الإيطالي سفينة الشحن ''أميلكار'' في ميناء ليفورنو الإيطالية بعد إخضاع... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن الشركة التونسية بيانا قالت فيه، إن السفن التجارية تخضع لمراقبة دورية من قبل الدولة مالكة الميناء طبقا لـ15 اتفاقية دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مشيرة إلى أنّ تونس طرف في 13 اتفاقية منها.وأضاف بيان الشركة التونسية أنه في إطار "مذكّرة تفاهم باريس" المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ اعتمادها عام 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة "أميلكار" لعملية مراقبة خلال شهر يوليو/ تموز 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.ولفت البيان إلى أنه تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهو تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي، نظرا إلى أن الجدول الزمني بشأن معالجة الإخلالات سابقة الذكر سينتهي هذا الأسبوع.ولم يتم السماح للسفينة بالمغادرة حتى استكمال معالجة جميع الإخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار، وفيما يتعلق ببقاء السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، فالسبب وراء ذلك التزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار

"التونسية للملاحة" تعلق على حجز سفينة شحن في ميناء ليفورنو الإيطالي

16:54 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalliميناء إيطالي
ميناء إيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
تابعنا عبر
علّقت الشركة التونسية للملاحة، اليوم الجمعة، على أنباء متداولة حول حجز خفر السواحل الإيطالي سفينة الشحن ''أميلكار'' في ميناء ليفورنو الإيطالية بعد إخضاع السفينة للتفتيش.
ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن الشركة التونسية بيانا قالت فيه، إن السفن التجارية تخضع لمراقبة دورية من قبل الدولة مالكة الميناء طبقا لـ15 اتفاقية دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مشيرة إلى أنّ تونس طرف في 13 اتفاقية منها.
وأضاف بيان الشركة التونسية أنه في إطار "مذكّرة تفاهم باريس" المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ اعتمادها عام 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة "أميلكار" لعملية مراقبة خلال شهر يوليو/ تموز 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.
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ولفت البيان إلى أنه تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهو تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي، نظرا إلى أن الجدول الزمني بشأن معالجة الإخلالات سابقة الذكر سينتهي هذا الأسبوع.
ولم يتم السماح للسفينة بالمغادرة حتى استكمال معالجة جميع الإخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار، وفيما يتعلق ببقاء السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، فالسبب وراء ذلك التزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة.
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