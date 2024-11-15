https://sarabic.ae/20241115/دب-يحطم-سيارة-رولز-رويس-والصدمة-بهويته-فيديو--1094823280.html

دب يحطم سيارة "رولز رويس" والصدمة بهويته... فيديو

دب يحطم سيارة "رولز رويس" والصدمة بهويته... فيديو

سبوتنيك عربي

ادّعت شركة تأمين في كاليفورنيا على 4 أشخاص بتهمة الاحتيال عليها، بعد أن قالوا إن دبا حطم سيارتهم "رولز رويس" الفاخرة، لتبين أن المرتكب كان إنسانا متنكرا في... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T09:22+0000

2024-11-15T09:22+0000

2024-11-15T09:27+0000

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ووفقا لبيان صادر عن إدارة التأمين، ادعى أصحاب التأمين على السيارة أن دبا هاجم مركبتهم في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية بالقرب من لوس أنجلوس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب.وأرسلت الشركة الصور والفيديو إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية لتحري المزيد من الدقة، حيث أكد أنه "من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب"، بحسب وكالة "فرانس برس".واكتشف المحققون فيما بعد أن المشتبه بهم استخدموا المخطط نفسه لجني أموال فيما مضى، إذ سبق أن قدما مطالبتين أخريين للحصول على تعويض قدره 140 ألف دولار من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي"مرسيدس" فاخرتين.

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