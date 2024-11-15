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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20241115/دب-يحطم-سيارة-رولز-رويس-والصدمة-بهويته-فيديو--1094823280.html
دب يحطم سيارة "رولز رويس" والصدمة بهويته... فيديو
دب يحطم سيارة "رولز رويس" والصدمة بهويته... فيديو
سبوتنيك عربي
ادّعت شركة تأمين في كاليفورنيا على 4 أشخاص بتهمة الاحتيال عليها، بعد أن قالوا إن دبا حطم سيارتهم "رولز رويس" الفاخرة، لتبين أن المرتكب كان إنسانا متنكرا في... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان صادر عن إدارة التأمين، ادعى أصحاب التأمين على السيارة أن دبا هاجم مركبتهم في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية بالقرب من لوس أنجلوس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب.وأرسلت الشركة الصور والفيديو إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية لتحري المزيد من الدقة، حيث أكد أنه "من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب"، بحسب وكالة "فرانس برس".واكتشف المحققون فيما بعد أن المشتبه بهم استخدموا المخطط نفسه لجني أموال فيما مضى، إذ سبق أن قدما مطالبتين أخريين للحصول على تعويض قدره 140 ألف دولار من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي"مرسيدس" فاخرتين.
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منوعات, نادي الفيديو

دب يحطم سيارة "رولز رويس" والصدمة بهويته... فيديو

09:22 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 15.11.2024)
© Photo / unsplash/ Kasiaدب
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Photo / unsplash/ Kasia
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ادّعت شركة تأمين في كاليفورنيا على 4 أشخاص بتهمة الاحتيال عليها، بعد أن قالوا إن دبا حطم سيارتهم "رولز رويس" الفاخرة، لتبين أن المرتكب كان إنسانا متنكرا في هيئة حيوان.
ووفقا لبيان صادر عن إدارة التأمين، ادعى أصحاب التأمين على السيارة أن دبا هاجم مركبتهم في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية بالقرب من لوس أنجلوس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب.

وقدّم المدّعون لقطات من كاميرات مراقبة، قالوا إنها تظهر الحيوان يصب غضبه على سيارتهم رولز رويس من طراز "غوست"، وهي مركبة فاخرة تقدّر بمئات الآلاف من الدولارات.

وكانت هذه الحيلة ستمر بسلام لولا بعض الشكوك التي أثارتها الشركة، حيث قامت بفتح تحقيق بالحادثة، ومراجعة أخرى للفيديو، وفي النهاية توصل التحقيق إلى أن الدب كان في الواقع شخصا متنكرا بهيئة دب.

وأرسلت الشركة الصور والفيديو إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية لتحري المزيد من الدقة، حيث أكد أنه "من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب"، بحسب وكالة "فرانس برس".
خروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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ومكنت عمليات البحث التي أجريت في مساكن المشتبه بهم من العثور على زي الحيوان المستخدم في عملية الاحتيال، حيث ألقت السلطات الأمريكية القبض على المتهمين.

واكتشف المحققون فيما بعد أن المشتبه بهم استخدموا المخطط نفسه لجني أموال فيما مضى، إذ سبق أن قدما مطالبتين أخريين للحصول على تعويض قدره 140 ألف دولار من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي"مرسيدس" فاخرتين.
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