https://sarabic.ae/20241115/روس-أوبورون-إكسبورت-روسيا-تنتج-بالتعاون-مع-عدد-من-الدول-الأجنبية-مجموعة-واسعة-من-الأسلحة-1094816180.html
"روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحة
"روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحة
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، بأن الشركة تنتج بموجب اتفاقية حول الإنتاج المشترك مع عدد من دول... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T00:57+0000
2024-11-15T00:57+0000
2024-11-15T00:57+0000
مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت"
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميخييف في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض الطيران الصيني 2024 الذي يجري في جوهاي (بجمهورية الصين الشعبية): "إن شركة روس أوبورون إكسبورت تنفذ حاليًا مشاريع تعاون تكنولوجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، تتعلق بالإنتاج والتطوير المشترك مع الشركاء للأسلحة الصغيرة والذخائر والمركبات المدرعة والطائرات والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي".وأشار إلى أنه، على وجه الخصوص، يعد مشروع "براهموس" (مشروع روسي هندي مشترك) مثالًا على هذا التعاون، حيث يتم إنشاء صواريخ كروز التي تحمل نفس الاسم لصالح البحرية الهندية والقوات الجوية، وتم إبرام أول عقد تصدير لتوريد هذه الصواريخ إلى الفلبين.
https://sarabic.ae/20240410/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تعرض-تعاونها-في-إنشاء-وتجهيز-قوات-للإنزال-الجوي-لشركائها-1087867758.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت", روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت", روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحة
صرح المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، بأن الشركة تنتج بموجب اتفاقية حول الإنتاج المشترك مع عدد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أسلحة خفيفة وذخائر ومركبات مدرعة وطائرات مروحية وأنظمة دفاع جوي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميخييف في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض الطيران الصيني 2024 الذي يجري في جوهاي (بجمهورية الصين الشعبية): "إن شركة روس أوبورون إكسبورت تنفذ حاليًا مشاريع تعاون تكنولوجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، تتعلق بالإنتاج والتطوير المشترك مع الشركاء للأسلحة الصغيرة والذخائر والمركبات المدرعة والطائرات والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي".
وأشار إلى أنه، على وجه الخصوص، يعد مشروع "براهموس" (مشروع روسي هندي مشترك) مثالًا على هذا التعاون، حيث يتم إنشاء صواريخ كروز التي تحمل نفس الاسم لصالح البحرية الهندية والقوات الجوية، وتم إبرام أول عقد تصدير لتوريد هذه الصواريخ
إلى الفلبين.