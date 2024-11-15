https://sarabic.ae/20241115/قطة-غريبة-محفوظة-بشكل-مذهل-في-الصقيع-لمدة-37-ألف-عام-صور-وفيديو-1094825697.html

قطة غريبة محفوظة بشكل مذهل في الصقيع لمدة 37 ألف عام... صور وفيديو

قطة غريبة محفوظة بشكل مذهل في الصقيع لمدة 37 ألف عام... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

غالبًا ما تنتشر بقايا الحيوانات المدفونة منذ فترة طويلة بسبب الحيوانات المفترسة، أو الظروف المناخية، ما يوفر لنا فرصة للتعرف على الحيوانات المنقرضة وشكل الحياة... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T10:39+0000

2024-11-15T10:39+0000

2024-11-15T10:39+0000

مجتمع

علوم

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في عام 2020، تم انتشال جثة قط صغير يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع، يرقد بين التربة الصقيعية في القطب الشمالي، في جمهورية ياقوتيا الروسية، ولا يزال رأسه وأطرافه ومخالبه وجذعه محفوظًة بشكل مثالي بسبب البرد.ووجد الباحثون وفقا للفحص بالأشعة المقطعية لهيكلها العظمي، أن النصف الأمامي للجثة سليمًا نسبيًا، مع عظام الحوض غير المكتملة وعظم الفخذ وعظام الساق، بحسب مقال منشور على موقع "sciencealert".ومن خلال مقارنة هذا النوع بقريب حي، هي أشبال الأسود الحديثة التي يبلغ عمرها حوالي ثلاثة أسابيع، اكتشف الباحثون اختلافات رئيسية، أهمها أن خطم القط الصغير في عصور ما قبل التاريخ له فم كبير بشكل ملحوظ.يذكر أن في أواخر العصر البليستوسيني حدثت التغيرات الهائلة في مناخ الأرض، بما في ذلك أقصى درجات العصر الجليدي الأخير، والتي بلغت ذروتها منذ حوالي 26000 عام، ما أدى إلى انقراض الحياة البرية.

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