https://sarabic.ae/20241115/مشهد-غريب-برلمانيون-ينفجرون-ضحكا-خلال-كلمة-شولتس-1094834445.html
"مشهد غريب"... برلمانيون ينفجرون ضحكا خلال كلمة شولتس
"مشهد غريب"... برلمانيون ينفجرون ضحكا خلال كلمة شولتس
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضحك وسخرية الحضور في قاعة البرلمان الألماني، خلال كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث فيها عن الوضع... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T13:59+0000
2024-11-15T13:59+0000
2024-11-15T13:59+0000
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وتعالت أصوات السخرية والضحكات في البرلمان الألماني عندما أشاد بالاقتصاد في بلاده، قائلاً: "أنا فخور جدًا بأن ألمانيا تدير أموالها بشكل جيد وعليها دين وطني يبلغ نحو 60%".وواجهت ألمانيا أزمة كبيرة، مطلع الشهر الجاري، في أعقاب انهيار الائتلاف الحكومي الهش، إثر إقالة وزير المال، وانسحاب وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن تضطر ألمانيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في مطلع العالم المقبل، حيث تأتي هذه الأزمة السياسية في أسوأ وقت ممكن، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.واشتعلت الأزمة حينما أعلن المستشار شولتس إنّه أقال وزير المال كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا، فالعمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، على حد تعبيره.وبرر شولتس قراره بإقالة وزير المال، قائلا: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا"، وأشار شولتس إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة"، قد تقام بنهاية مارس/ آذار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, اقتصاد, الأخبار, أخبار ألمانيا
نادي الفيديو, اقتصاد, الأخبار, أخبار ألمانيا
"مشهد غريب"... برلمانيون ينفجرون ضحكا خلال كلمة شولتس
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضحك وسخرية الحضور في قاعة البرلمان الألماني، خلال كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتعالت أصوات السخرية والضحكات في البرلمان الألماني عندما أشاد بالاقتصاد في بلاده، قائلاً: "أنا فخور جدًا بأن ألمانيا تدير أموالها بشكل جيد وعليها دين وطني يبلغ نحو 60%".
وواجهت ألمانيا أزمة كبيرة، مطلع الشهر الجاري، في أعقاب انهيار الائتلاف الحكومي الهش، إثر إقالة وزير المال
، وانسحاب وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن تضطر ألمانيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في مطلع العالم المقبل، حيث تأتي هذه الأزمة السياسية في أسوأ وقت ممكن، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
واشتعلت الأزمة حينما أعلن المستشار شولتس إنّه أقال وزير المال كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا، فالعمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، على حد تعبيره.
وبرر شولتس قراره بإقالة وزير المال، قائلا: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا"، وأشار شولتس إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة"، قد تقام بنهاية مارس/ آذار.