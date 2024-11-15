https://sarabic.ae/20241115/من-هم-المرشحون-لشغل-مناصب-رئيسية-في-الإدارة-الرئاسية-الأمريكية-الجديدة-1094825541.html
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
سبوتنيك عربي
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
2024-11-15T10:38+0000
2024-11-15T10:38+0000
2024-11-15T10:38+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز الأصوات، "حصد ترامب 312 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 226 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، حول المرشحين لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية المقبلة.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز الأصوات، "حصد ترامب 312 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 226 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".