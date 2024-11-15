من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟

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البرنامج الصباحي
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
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34 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241115/من-هم-المرشحون-لشغل-مناصب-رئيسية-في-الإدارة-الرئاسية-الأمريكية-الجديدة-1094825541.html
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
سبوتنيك عربي
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
2024-11-15T10:38+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز الأصوات، "حصد ترامب 312 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 226 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟
من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟

من هم المرشحون لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة؟

10:38 GMT 15.11.2024
تابعنا عبر
تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، حول المرشحين لشغل مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية الأمريكية المقبلة.
فريق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
فريق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز الأصوات، "حصد ترامب 312 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 226 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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