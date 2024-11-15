https://sarabic.ae/20241115/هروب-أسد-في-محافظة-مصرية-يثير-الذعر-1094844136.html
هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر
هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة مصرية حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بهروب أسد من "السيرك الروسي العالمي"، وتجوله في شوارعها 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T16:31+0000
2024-11-15T16:31+0000
2024-11-15T16:31+0000
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032999_0:542:2048:1694_1920x0_80_0_0_c6ba9f1db42737d5863cb4babd290e50.jpg
وأثارت الشائعات حالة من الحذر بين سكان مدينة بورسعيد، إذ فضّل البعض عدم السماح للأطفال بالخروج بمفردهم، بينما دعا آخرون إلى التزام المنازل إلا للضرورة.لكن في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفت إدارة السيرك الروسي (فرع بورسعيد) هذه الأنباء، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.وأوضحت الصفحة الرسمية للسيرك: "نرجو عدم ترويج الشائعات التي قد تضر بسمعة المكان، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد من يسبب الذعر للمواطنين باسم السيرك الروسي العالمي".كما أشارت إدارة السيرك إلى أن "السيرك يعمل في بورسعيد منذ 15 عاما دون تسجيل أي حوادث تثير القلق، وأن هدفه الأساسي هو تقديم المتعة للجمهور".
https://sarabic.ae/20230419/أسود-تتمرد-وتهرب-من-سيرك-وتسبب-ذعرا-في-مدينة-صينية-فيديو--1076088271.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032999_0:350:2048:1886_1920x0_80_0_0_b7df1bcdc99ea3e46c40a9fc68a72cf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر
شهدت محافظة مصرية حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بهروب أسد من "السيرك الروسي العالمي"، وتجوله في شوارعها
وأثارت الشائعات حالة من الحذر بين سكان مدينة بورسعيد
، إذ فضّل البعض عدم السماح للأطفال بالخروج بمفردهم، بينما دعا آخرون إلى التزام المنازل إلا للضرورة.
لكن في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفت إدارة السيرك الروسي (فرع بورسعيد) هذه الأنباء، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الصفحة الرسمية للسيرك: "نرجو عدم ترويج الشائعات التي قد تضر بسمعة المكان، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد من يسبب الذعر للمواطنين باسم السيرك الروسي العالمي".
كما أشارت إدارة السيرك إلى أن "السيرك يعمل في بورسعيد منذ 15 عاما دون تسجيل أي حوادث تثير القلق، وأن هدفه الأساسي هو تقديم المتعة للجمهور".