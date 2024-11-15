هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241115/هروب-أسد-في-محافظة-مصرية-يثير-الذعر-1094844136.html
هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر
هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة مصرية حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بهروب أسد من "السيرك الروسي العالمي"، وتجوله في شوارعها 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T16:31+0000
2024-11-15T16:31+0000
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032999_0:542:2048:1694_1920x0_80_0_0_c6ba9f1db42737d5863cb4babd290e50.jpg
وأثارت الشائعات حالة من الحذر بين سكان مدينة بورسعيد، إذ فضّل البعض عدم السماح للأطفال بالخروج بمفردهم، بينما دعا آخرون إلى التزام المنازل إلا للضرورة.لكن في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفت إدارة السيرك الروسي (فرع بورسعيد) هذه الأنباء، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.وأوضحت الصفحة الرسمية للسيرك: "نرجو عدم ترويج الشائعات التي قد تضر بسمعة المكان، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد من يسبب الذعر للمواطنين باسم السيرك الروسي العالمي".كما أشارت إدارة السيرك إلى أن "السيرك يعمل في بورسعيد منذ 15 عاما دون تسجيل أي حوادث تثير القلق، وأن هدفه الأساسي هو تقديم المتعة للجمهور".
https://sarabic.ae/20230419/أسود-تتمرد-وتهرب-من-سيرك-وتسبب-ذعرا-في-مدينة-صينية-فيديو--1076088271.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032999_0:350:2048:1886_1920x0_80_0_0_b7df1bcdc99ea3e46c40a9fc68a72cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

هروب أسد في محافظة مصرية يثير الذعر

16:31 GMT 15.11.2024
© unsplash/Omer Salomأسد الغابة
أسد الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© unsplash/Omer Salom
تابعنا عبر
شهدت محافظة مصرية حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بهروب أسد من "السيرك الروسي العالمي"، وتجوله في شوارعها
وأثارت الشائعات حالة من الحذر بين سكان مدينة بورسعيد، إذ فضّل البعض عدم السماح للأطفال بالخروج بمفردهم، بينما دعا آخرون إلى التزام المنازل إلا للضرورة.
لكن في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفت إدارة السيرك الروسي (فرع بورسعيد) هذه الأنباء، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
صورة لوجه أسد ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
مجتمع
أسود تتمرد وتهرب من سيرك وتسبب ذعرا في مدينة صينية... فيديو
19 أبريل 2023, 14:10 GMT
وأوضحت الصفحة الرسمية للسيرك: "نرجو عدم ترويج الشائعات التي قد تضر بسمعة المكان، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد من يسبب الذعر للمواطنين باسم السيرك الروسي العالمي".
كما أشارت إدارة السيرك إلى أن "السيرك يعمل في بورسعيد منذ 15 عاما دون تسجيل أي حوادث تثير القلق، وأن هدفه الأساسي هو تقديم المتعة للجمهور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:05 GMTمروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала