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https://sarabic.ae/20241116/إصابة-طائرة-ركاب-أمريكية-برصاصة-قبل-إقلاعها-فيديو--1094864963.html
إصابة طائرة ركاب أمريكية برصاصة قبل إقلاعها.. فيديو
إصابة طائرة ركاب أمريكية برصاصة قبل إقلاعها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة ركاب مدنية لإطلاق نار أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لاف فيلد، في ولاية تكساس الأمريكية. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T18:46+0000
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وتسبب إطلاق النار، الذي وقع في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، في إلغاء الرحلة وإخراج الطائرة من الخدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن الطائرة تعرضت لرصاص مجهول المصدر.وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته، وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن الطائرة التي تعرضت للحادث تابعة لها.وبحسب بيان الشركة عن الحادث، فإن الرصاصة أصابت الجانب الأيمن من الطائرة أسفل قمرة القيادة مباشرة أثناء وجود طاقمها.وأوضحت الشركة أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث بينما تم إخراج الطائرة من الخدمة بعد إنزال الركاب منها بسلام.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار

إصابة طائرة ركاب أمريكية برصاصة قبل إقلاعها.. فيديو

18:46 GMT 16.11.2024
© Getty Images / Chip Somodevilla / Staffمطار دالاس لاف فيلد بولاية تكساس الأمريكية
مطار دالاس لاف فيلد بولاية تكساس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Getty Images / Chip Somodevilla / Staff
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تعرضت طائرة ركاب مدنية لإطلاق نار أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لاف فيلد، في ولاية تكساس الأمريكية.
وتسبب إطلاق النار، الذي وقع في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، في إلغاء الرحلة وإخراج الطائرة من الخدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن الطائرة تعرضت لرصاص مجهول المصدر.
وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته، وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن الطائرة التي تعرضت للحادث تابعة لها.
وبحسب بيان الشركة عن الحادث، فإن الرصاصة أصابت الجانب الأيمن من الطائرة أسفل قمرة القيادة مباشرة أثناء وجود طاقمها.
وأوضحت الشركة أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث بينما تم إخراج الطائرة من الخدمة بعد إنزال الركاب منها بسلام.
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