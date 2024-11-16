https://sarabic.ae/20241116/إصابة-طائرة-ركاب-أمريكية-برصاصة-قبل-إقلاعها-فيديو--1094864963.html
إصابة طائرة ركاب أمريكية برصاصة قبل إقلاعها.. فيديو
إصابة طائرة ركاب أمريكية برصاصة قبل إقلاعها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة ركاب مدنية لإطلاق نار أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لاف فيلد، في ولاية تكساس الأمريكية. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T18:46+0000
2024-11-16T18:46+0000
2024-11-16T18:46+0000
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وتسبب إطلاق النار، الذي وقع في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، في إلغاء الرحلة وإخراج الطائرة من الخدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن الطائرة تعرضت لرصاص مجهول المصدر.وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته، وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن الطائرة التي تعرضت للحادث تابعة لها.وبحسب بيان الشركة عن الحادث، فإن الرصاصة أصابت الجانب الأيمن من الطائرة أسفل قمرة القيادة مباشرة أثناء وجود طاقمها.وأوضحت الشركة أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث بينما تم إخراج الطائرة من الخدمة بعد إنزال الركاب منها بسلام.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
إصابة طائرة ركاب أمريكية برصاصة قبل إقلاعها.. فيديو
تعرضت طائرة ركاب مدنية لإطلاق نار أثناء استعدادها للإقلاع من مطار دالاس لاف فيلد، في ولاية تكساس الأمريكية.
وتسبب إطلاق النار، الذي وقع في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، في إلغاء الرحلة وإخراج الطائرة
من الخدمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن الطائرة تعرضت لرصاص مجهول المصدر.
وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث للتعرف على ملابساته، وقالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن الطائرة التي تعرضت للحادث
تابعة لها.
وبحسب بيان الشركة عن الحادث، فإن الرصاصة أصابت الجانب الأيمن من الطائرة أسفل قمرة القيادة مباشرة أثناء وجود طاقمها.
وأوضحت الشركة أنه لم يتم تسجيل إصابات
في الحادث بينما تم إخراج الطائرة من الخدمة بعد إنزال الركاب منها بسلام.