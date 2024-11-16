https://sarabic.ae/20241116/إعلام-فرنسي-احتجاز-عدد-من-الموظفين-كرهائن-داخل-مطعم-في-ضواحي-باريس-1094861778.html
إعلام فرنسي: احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضواحي باريس... فيديو
إعلام فرنسي: احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضواحي باريس... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بوقوع عملية احتجاز رهائن داخل أحد المطاعم في بلدية إيسي ليه مولينو في ضواحي باريس. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T14:14+0000
2024-11-16T14:14+0000
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وقالت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية إن "صاحب مطعم يتحصن بداخله ويحتجز عددًا من الموظفين".فيما ذكرت وكالة أنباء فرنسية محلية، أن "قوة كبيرة من الشرطة تحاصر المطعم وتطوق المنطقة".وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلًا عن مصدر في الشرطة إن 3 أو 4 موظفين محتجزون كرهائن، ولا يوجد زبائن داخل المطعم، موضحة أن نجل صاحب المطعم هو الذي يحتجز الرهائن، وأعرب عن رغبته في الانتحار.الجدير بالذكر أن الأسباب غامضة وراء دوافع ابن صاحب المطعم القيام بهذا الفعل واحتجاز الرهائن.
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أخبار فرنسا , العالم
إعلام فرنسي: احتجاز عدد من الموظفين كرهائن داخل مطعم في ضواحي باريس... فيديو
14:14 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 14:31 GMT 16.11.2024)
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بوقوع عملية احتجاز رهائن داخل أحد المطاعم في بلدية إيسي ليه مولينو في ضواحي باريس.
وقالت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية إن "صاحب مطعم يتحصن بداخله ويحتجز عددًا من الموظفين".
فيما ذكرت وكالة أنباء فرنسية محلية، أن "قوة كبيرة من الشرطة تحاصر المطعم وتطوق المنطقة".
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلًا عن مصدر في الشرطة إن 3 أو 4 موظفين محتجزون كرهائن، ولا يوجد زبائن داخل المطعم، موضحة أن نجل صاحب المطعم هو الذي يحتجز الرهائن، وأعرب عن رغبته في الانتحار.
الجدير بالذكر أن الأسباب غامضة وراء دوافع ابن صاحب المطعم القيام بهذا الفعل واحتجاز الرهائن.