https://sarabic.ae/20241117/إعلام-فرنسا-وبريطانيا-تسمحان-لكييف-بشن-ضربات-في-العمق-الروسي-باستخدام-أسلحتهما-1094885964.html
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الأحد، أن كل من فرنسا وبريطانيا سمحتا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتها بعيدة المدى. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T20:24+0000
2024-11-17T20:24+0000
2024-11-17T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
بريطانيا
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وكتبت الصحيفة الفرنسية: "لقد أعطى الفرنسيون والبريطانيون الإذن لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ سكالب/ستورم شادو".وقرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.
https://sarabic.ae/20241117/الدوما-الروسي-سماح-بايدن-لنظام-كييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-على-الأراضي-الروسية-يستلزم-ردا-قاسيا-1094885785.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
روسيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الأحد، أن كل من فرنسا وبريطانيا سمحتا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتها بعيدة المدى.
وكتبت الصحيفة الفرنسية: "لقد أعطى الفرنسيون والبريطانيون الإذن لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ سكالب/ستورم شادو".
واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.
وقرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز
" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن خطوة بايدن
مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.