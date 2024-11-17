https://sarabic.ae/20241117/بايدن-يسمح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-لضرب-روسيا-لأول-مرة-1094883919.html
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T18:14+0000
2024-11-17T18:14+0000
2024-11-17T18:58+0000
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وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.وأشارت إلى أن هذا القرار بمثابة تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.ولفت إلى أن القرار اعتمده بايدن، قبل شهرين من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، منصبه.وكان ترامب قد أعلن نيته الحد من الدعم لأوكرانيا بعد عودته إلى البيت الأبيض.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.وأوضحت أن هذه الخطوة هدفها تعزيز دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية ستعتبر بمثابة مشاركة من دول الناتو في الصراع ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-بايدن-أبلغ-ترامب-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1094776169.html
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أخبار العالم الآن, العالم, جو بايدن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, العالم, جو بايدن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
18:14 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 18:58 GMT 17.11.2024)
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز
" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار بمثابة تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن القرار اعتمده بايدن، قبل شهرين من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، منصبه.
وكان ترامب قد أعلن نيته الحد من الدعم لأوكرانيا
بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن خطوة بايدن
مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.
وأوضحت أن هذه الخطوة هدفها تعزيز دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية ستعتبر بمثابة مشاركة من دول الناتو في الصراع ضد روسيا.