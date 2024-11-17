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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241117/بايدن-يسمح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-لضرب-روسيا-لأول-مرة-1094883919.html
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T18:14+0000
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وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.وأشارت إلى أن هذا القرار بمثابة تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.ولفت إلى أن القرار اعتمده بايدن، قبل شهرين من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، منصبه.وكان ترامب قد أعلن نيته الحد من الدعم لأوكرانيا بعد عودته إلى البيت الأبيض.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.وأوضحت أن هذه الخطوة هدفها تعزيز دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية ستعتبر بمثابة مشاركة من دول الناتو في الصراع ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-بايدن-أبلغ-ترامب-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1094776169.html
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أخبار العالم الآن, العالم, جو بايدن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, العالم, جو بايدن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة

18:14 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 18:58 GMT 17.11.2024)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
البيت الأبيض: بايدن أبلغ ترامب أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة
13 نوفمبر, 19:49 GMT
وأشارت إلى أن هذا القرار بمثابة تحول كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن القرار اعتمده بايدن، قبل شهرين من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، منصبه.
وكان ترامب قد أعلن نيته الحد من الدعم لأوكرانيا بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك.
وأوضحت أن هذه الخطوة هدفها تعزيز دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية ستعتبر بمثابة مشاركة من دول الناتو في الصراع ضد روسيا.
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