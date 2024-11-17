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اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" إثر غارة إسرائيلية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241117/شولتس-أجريت-محادثة-هاتفية-مهمة-مع-بوتين-1094875505.html
شولتس: أجريت محادثة هاتفية مهمة مع بوتين
شولتس: أجريت محادثة هاتفية مهمة مع بوتين
سبوتنيك عربي
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة". 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T13:19+0000
2024-11-17T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".وتابع: "من المهم أن نكون واضحين للغاية بشأن موقفنا المبدئي وهو أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على دعمنا"، مشددًا على أهمية عدم اتخاذ أي قرارات دون مشاركة كييف.وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني كانت عملية وصريحة للغاية.وأشار إلى أن الإرادة السياسية للقيادة الألمانية لاستئناف الحوار مع روسيا لا يمكن إلا الترحيب بها، موضحًا أن الرئيس بوتين أكد مرارًا وتكرارًا أنه منفتح على المحادثات.وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق، أن المحادثة بين بوتين وشولتس التي جرت يوم الجمعة، جاءت بمبادرة من الجانب الألماني.وذكر، في تصريحات لـ "ريا نوفوستي"، أنه تم التطرق إلى قطاع الطاقة خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني.كما وصف المتحدث باسم الكرملين المحادثة بـ"الإيجابية" على الرغم من وجود خلافات عميقة.وبشأن الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إن "الرئيس بوتين أوضح لشولتس بالتفصيل رؤيتنا لما كان يحدث، وعن الآفاق المحتملة لتطور الوضع، وما إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن "شولتس أعاد تأكيد موقفه، وهو في الواقع معروف، والذي يتكرر مثل تعويذة من قبل جميع الممثلين الأوروبيين مرات عدة في اليوم".وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، أنه تم التطرق خلال المحادثة "إلى وضع العلاقات الروسية الألمانية، وأشار الرئيس الروسي إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة المسار غير الودي للسلطات الألمانية".وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال بين شولتس وبوتين والذي جرى بمبادرة من الجانب الألماني، هو الأول منذ عامين، ويشكل مؤشرًا جديًا على بداية تغيير في السياسة الأوروبية، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي وعد بـ "تسوية" للنزاع في أوكرانيا في أقصر فترة ممكنة.
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

شولتس: أجريت محادثة هاتفية مهمة مع بوتين

13:19 GMT 17.11.2024
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
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وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة".
وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".
وتابع: "من المهم أن نكون واضحين للغاية بشأن موقفنا المبدئي وهو أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على دعمنا"، مشددًا على أهمية عدم اتخاذ أي قرارات دون مشاركة كييف.
وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني كانت عملية وصريحة للغاية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين، اليوم الأحد، تعليقًا على المحادثة بين بوتين وشولتس: "كانت محادثة عملية، مفصلة، وصريحة للغاية، لأن موقف الطرفين تم التعبير عنه بشكل متبادل".

وأشار إلى أن الإرادة السياسية للقيادة الألمانية لاستئناف الحوار مع روسيا لا يمكن إلا الترحيب بها، موضحًا أن الرئيس بوتين أكد مرارًا وتكرارًا أنه منفتح على المحادثات.
وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق، أن المحادثة بين بوتين وشولتس التي جرت يوم الجمعة، جاءت بمبادرة من الجانب الألماني.
وذكر، في تصريحات لـ "ريا نوفوستي"، أنه تم التطرق إلى قطاع الطاقة خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
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كما وصف المتحدث باسم الكرملين المحادثة بـ"الإيجابية" على الرغم من وجود خلافات عميقة.
وبشأن الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إن "الرئيس بوتين أوضح لشولتس بالتفصيل رؤيتنا لما كان يحدث، وعن الآفاق المحتملة لتطور الوضع، وما إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن "شولتس أعاد تأكيد موقفه، وهو في الواقع معروف، والذي يتكرر مثل تعويذة من قبل جميع الممثلين الأوروبيين مرات عدة في اليوم".

وأضاف أن مبادرات السلام للرئيس الروسي بشأن التسوية الأوكرانية، التي أعلن عنها في حزيران/ يونيو في وزارة الخارجية الروسية، كانت على جدول أعمال المحادثة.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، أنه تم التطرق خلال المحادثة "إلى وضع العلاقات الروسية الألمانية، وأشار الرئيس الروسي إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة المسار غير الودي للسلطات الألمانية".
وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال بين شولتس وبوتين والذي جرى بمبادرة من الجانب الألماني، هو الأول منذ عامين، ويشكل مؤشرًا جديًا على بداية تغيير في السياسة الأوروبية، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي وعد بـ "تسوية" للنزاع في أوكرانيا في أقصر فترة ممكنة.
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