https://sarabic.ae/20241117/شولتس-أجريت-محادثة-هاتفية-مهمة-مع-بوتين-1094875505.html

شولتس: أجريت محادثة هاتفية مهمة مع بوتين

شولتس: أجريت محادثة هاتفية مهمة مع بوتين

سبوتنيك عربي

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "مهمة". 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T13:19+0000

2024-11-17T13:19+0000

2024-11-17T13:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

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وقال شولتس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، لدى وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة مجموعة العشرين: "كانت المحادثات مهمة ومفصلة للغاية، لكنها ساهمت أيضًا في إدراك أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تتغير بشكل كبير، وهي ليست أخبارًا إيجابية".وتابع: "من المهم أن نكون واضحين للغاية بشأن موقفنا المبدئي وهو أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على دعمنا"، مشددًا على أهمية عدم اتخاذ أي قرارات دون مشاركة كييف.وأوضح المستشار الألماني أنه سيتحدث قريبًا مع الرئيس الروسي مرة أخرى.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني كانت عملية وصريحة للغاية.وأشار إلى أن الإرادة السياسية للقيادة الألمانية لاستئناف الحوار مع روسيا لا يمكن إلا الترحيب بها، موضحًا أن الرئيس بوتين أكد مرارًا وتكرارًا أنه منفتح على المحادثات.وكان بيسكوف قد أكد، في وقت سابق، أن المحادثة بين بوتين وشولتس التي جرت يوم الجمعة، جاءت بمبادرة من الجانب الألماني.وذكر، في تصريحات لـ "ريا نوفوستي"، أنه تم التطرق إلى قطاع الطاقة خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني.كما وصف المتحدث باسم الكرملين المحادثة بـ"الإيجابية" على الرغم من وجود خلافات عميقة.وبشأن الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إن "الرئيس بوتين أوضح لشولتس بالتفصيل رؤيتنا لما كان يحدث، وعن الآفاق المحتملة لتطور الوضع، وما إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن "شولتس أعاد تأكيد موقفه، وهو في الواقع معروف، والذي يتكرر مثل تعويذة من قبل جميع الممثلين الأوروبيين مرات عدة في اليوم".وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، أنه تم التطرق خلال المحادثة "إلى وضع العلاقات الروسية الألمانية، وأشار الرئيس الروسي إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة المسار غير الودي للسلطات الألمانية".وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال بين شولتس وبوتين والذي جرى بمبادرة من الجانب الألماني، هو الأول منذ عامين، ويشكل مؤشرًا جديًا على بداية تغيير في السياسة الأوروبية، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي وعد بـ "تسوية" للنزاع في أوكرانيا في أقصر فترة ممكنة.

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