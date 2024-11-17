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قوات الأمن في كوريا الديمقراطية تتحرك بعد العثور على "أشياء قذرة".. وشقيقة الزعيم تهدد "الحثالة"
قوات الأمن في كوريا الديمقراطية تتحرك بعد العثور على "أشياء قذرة".. وشقيقة الزعيم تهدد "الحثالة"
سبوتنيك عربي
وجهت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، تهديدا إلى كوريا الجنوبية بدفع ثمن باهظ، ردًا على إرسالها منشورات دعائية عبر الحدود. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T07:18+0000
2024-11-17T07:18+0000
العالم
الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
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وقالت كيم يو-جونغ، وهي نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في البلاد، إن كوريا الجنوبية ألقت أنواعا مختلفة من "المنشورات السياسية والأشياء القذرة" بالقرب من الحدود وفي الداخل، وفقا لوكالة يونهاب.وتابعت: "لن يوجد صاحب منزل لا يغضب من مثل هذه القمامة القذرة المنتشرة في الفناء النظيف، التي قد تكره حتى الكلاب لمسها"، مؤكدة أن قوات الأمن أغلقت المناطق التي تم العثور فيها على المنشورات وتعمل على التخلص منها.قالت: "هناك حد للصبر". لقد وصل غضب شعبنا إلى أقصى الحدود. سيدفع هؤلاء الحثالة ثمنًا باهظًا".ويستخدم البلدان البالونات في الحملات الدعائية وإرسال منشورات إلى كل جانب، منذ الحرب الكورية في الخمسينيات.
https://sarabic.ae/20241023/كلبان-تربيهما-أمريكا-عمن-تتحدث-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-وتهدد-بالانتقام؟-1094056576.html
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العالم, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية
العالم, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية

قوات الأمن في كوريا الديمقراطية تتحرك بعد العثور على "أشياء قذرة".. وشقيقة الزعيم تهدد "الحثالة"

07:18 GMT 17.11.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
وجهت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، تهديدا إلى كوريا الجنوبية بدفع ثمن باهظ، ردًا على إرسالها منشورات دعائية عبر الحدود.
وقالت كيم يو-جونغ، وهي نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في البلاد، إن كوريا الجنوبية ألقت أنواعا مختلفة من "المنشورات السياسية والأشياء القذرة" بالقرب من الحدود وفي الداخل، وفقا لوكالة يونهاب.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
"كلبان تربيهما أمريكا"... عمن تتحدث شقيقة زعيم كوريا الشمالية وتهدد بالانتقام؟
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وأضافت "إننا ندين بشدة الأعمال المخزية والقذرة التي ارتكبها حثالة كوريا الجنوبية، الذين يقومون باستفزازات بنشر أشياء سياسية وتحريضية معادية لنا مرة أخرى في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة".

وتابعت: "لن يوجد صاحب منزل لا يغضب من مثل هذه القمامة القذرة المنتشرة في الفناء النظيف، التي قد تكره حتى الكلاب لمسها"، مؤكدة أن قوات الأمن أغلقت المناطق التي تم العثور فيها على المنشورات وتعمل على التخلص منها.
قالت: "هناك حد للصبر". لقد وصل غضب شعبنا إلى أقصى الحدود. سيدفع هؤلاء الحثالة ثمنًا باهظًا".
ويستخدم البلدان البالونات في الحملات الدعائية وإرسال منشورات إلى كل جانب، منذ الحرب الكورية في الخمسينيات.
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