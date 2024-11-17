https://sarabic.ae/20241117/مقتل-96-شخصا-بقصف-إسرائيلي-استهدف-بنايات-سكنية-وسط-وشمالي-قطاع-غزة-1094877117.html
مقتل 96 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية وسط وشمالي قطاع غزة
مقتل 96 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية وسط وشمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 96 شخصاً بعمليات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وسط وشمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T14:23+0000
2024-11-17T14:23+0000
2024-11-17T14:23+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وجاء في بيان صادر عن المكتب، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية استشهد على إثرها أكثر 72 شهيداً في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".وأضاف: "جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة، بقصف منازل مدنية استشهد على إثر المجزرتين 24 شهيداً، وكذلك وجود أكثر من 60 إصابة نتيجة هذه المجازر الفظيعة".وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن هذه المنازل بها عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".وحمل المكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا "والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة"، حسب البيان.وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية "بالضغط على إسرائيل بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241117/اغتيال-مسؤول-العلاقات-الإعلامية-في-حزب-الله---عاجل-1094875379.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مقتل 96 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية وسط وشمالي قطاع غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 96 شخصاً بعمليات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وسط وشمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية استشهد على إثرها أكثر 72 شهيداً في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".
وأضاف: "جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة، بقصف منازل مدنية استشهد على إثر المجزرتين 24 شهيداً، وكذلك وجود أكثر من 60 إصابة نتيجة هذه المجازر الفظيعة".
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن هذه المنازل بها عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية، ولاحقتهم الطائرات بأطنان من الصواريخ".
وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية أسقطت المنظومة الصحية في قطاع غزة، "وبشكل مركز في محافظة شمال القطاع حيث المستشفيات الأربعة وأخرجها عن الخدمة".
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا "والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة"، حسب البيان.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية "بالضغط على إسرائيل بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.