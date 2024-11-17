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نجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة
نجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة
سبوتنيك عربي
اتهم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المجمع الصناعي العسكري بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل تولي والده... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T23:10+0000
2024-11-18T00:42+0000
دونالد ترامب جونيور
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ترامب جونيور على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى!".جاء بيانه وسط تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب روسيا، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع.وكان دونالد ترامب الأب، الذي يتولى منصبه في غضون شهرين، قد وعد سابقًا بالحد من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا والتركيز على مبادرات السلام.
https://sarabic.ae/20241116/إيران-ترد-على-أنباء-تقديم-ضمانات-خطية-بشأن-عدم-وجود-أي-خطط-لاغتيال-دونالد-ترامب-1094855268.html
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دونالد ترامب جونيور, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب جونيور, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة

23:10 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 00:42 GMT 18.11.2024)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteدونالد ترامب جونيور
دونالد ترامب جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
اتهم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المجمع الصناعي العسكري بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل تولي والده منصبه.
وقال ترامب جونيور على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى!".
جاء بيانه وسط تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب روسيا، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
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16 نوفمبر, 07:20 GMT
وكان دونالد ترامب الأب، الذي يتولى منصبه في غضون شهرين، قد وعد سابقًا بالحد من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا والتركيز على مبادرات السلام.
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