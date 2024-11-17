https://sarabic.ae/20241117/نجل-ترامب-يتهم-شركات-الدفاع-بمحاولة-إشعال-الحرب-العالمية-الثالثة-1094887802.html

نجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة

نجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة

سبوتنيك عربي

اتهم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المجمع الصناعي العسكري بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل تولي والده... 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T23:10+0000

2024-11-17T23:10+0000

2024-11-18T00:42+0000

دونالد ترامب جونيور

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب جونيور على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى!".جاء بيانه وسط تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب روسيا، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع.وكان دونالد ترامب الأب، الذي يتولى منصبه في غضون شهرين، قد وعد سابقًا بالحد من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا والتركيز على مبادرات السلام.

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دونالد ترامب جونيور, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم