أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
12:00 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 18.11.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ أكثر من عام، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وهذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة السكان، في ظل البحث عن سبل النجاة وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء، ما يفاقم الوضع الإنساني المتردي.
أسواق خان يونس شبه فارغة
وبدت الأسواق وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، فارغة من الزبائن والبائعين الذين كانوا يتنافسون لبيع بضاعتهم المعروضة بمبالغ "باهظة"، وأغلقت معظم المحال التجارية، ولم يتبق من الأسواق سوى بعض الباعة الصغار على البسطات التي تفتقر للبضائع الأساسية.
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح سمير لطيف لوكالة "سبوتنيك"، وهو بائع صغير في سوق خان يونس:
"الأسواق فارغة تقريبا، وتخلو من معظم البضائع، والأسعار مرتفعة بشكل كبير، والمواطن لا يستطيع شرائها، فمثلا أنا أبيع النسكافيه، والعلبة تكلفني 100 شيكل، (27 دولار)، لذلك أبيع القطعة بمبلغ 4 شيكل، ( 1.06 دولار)، وهذا مبلغ لا يستطيع النازح تحمله، وأنا أربح في العلبة كلها قرابة 4 شيكل، ( 1.06دولار)، فما بالك بباقي البضائع".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: " أنا نازح في المدرسة المقابلة للسوق، ومنذ أكثر من شهرين لم يصلنا مساعدات غذائية، ولا يوجد مساعدات من أي جهة، ولا نعرف ماذا نفعل في ظل هذه الظروف".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأما الشاب يوسف عاشور فيقول لـ "سبوتنيك": "كان عندي بسطة مليئة بالبضائع، واليوم بسبب غلاء الأسعار وشح البضائع، أصبحت البسطة شبه فارغة، والأسعار مرتفعة لعدم وجود بضائع، والذي يتحمل المسؤولية هم التجار، لأنهم يبيعون السلع بأسعار مرتفعة".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نتيجة استمرار صعوده في قطاع غزة، وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، "إنَّ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 9.19% خلال شهر أكتوبر، 10/2024، مقارنة مع شهر أيلول 2024، بواقع 19.84% في قطاع غزة، بينما انخفض في الضفة (من دون القدس) بنسبة 1.01%، وفي القدس بنسبة 0.41%.".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعزا الإحصاء ارتفاع الأسعار في فلسطين إلى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 144.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 74.41%، وأسعار البيض بنسبة 61.55%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 61.21%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 59.55%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.58%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.02%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 24.42%، وأسعار البنزين بنسبة 3.85%.
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويرجع كثير من الغزيين أسباب ارتفاع الأسعار، إلى سببين وهما إغلاق المعابر من قبل إسرائيل، والآخر هو احتكار مجموعة من التجار للبضائع بهدف رفع أسعارها عشرات الأضعاف، ويقول النازح أحمد قديح لوكالة "سبوتنيك":
"السبب الرئيسي لهذه القضية هو الاحتلال، الذي يمنع دخول البضائع إلى قطاع غزة، وبات على جميع سكان القطاع البحث يوميا عن تأمين لقمة طعام، وسط معاناة محافظة خان يونس من نقص حاد في البضائع والمساعدات الإنسانية، فنحن نواجه احتلال ونواجه احتكار للبضائع من قبل التجار".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومنذ الصباح الباكر حاولت النازحة أم محمود الحصول على بعض الخبز لعائلتها، وبعد ساعات من الانتظار لم تنجح، وتقول أم محمود لـ "سبوتنيك": "لم يبق معنا مال ننفقه، بعد هذه الفترة الطويلة من الحرب، وبالنسبة لي لا أشتري البضائع إذا كان سعرها مرتفع، ونعتمد حاليا على التكايا، ومن بعد صلاة الفجر نذهب إلى المخابز ونصطف لساعات، واليوم ذهبت ولم أستطع جلب الخبز، بسبب كثرة الناس".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال تقرير نشره البنك الدولي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي: "إنَّ سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100 بالمائة، وإنَّ التضخم تجاوز بنسبة 250 بالمائة مع استمرار الحرب، وأشار التقرير الذي صدر بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني" إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض بنسبة 35% في الربع الأول 2024، وهو الأعلى على الإطلاق".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وحذر برنامج الغذاء العالمي من تحول أزمة الغذاء في غزة إلى مجاعة، قائلا في بيان:
"إنَّ قطاع غزة بأكمله "معرض لخطر المجاعة" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة التي تفاقم المخاوف وتعوق وصول المساعدات الإنسانية، وأوضح البيان أن برنامج الغذاء العالمي لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية في الأردن ومصر تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تتراوح 4 شهور لكنه لا يستطيع إدخالها لغزة لأن نقاط الدخول المتاحة قليلة وبعضها الآخر غير آمن".
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 405 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 43,712 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين.
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.