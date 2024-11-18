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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241118/اتفاق-سري-بين-جوارديولا-ولاعب-برازيلي-سابق-بشأن-وجهته-المقبلة-1094897415.html
اتفاق سري بين جوارديولا ولاعب برازيلي سابق بشأن وجهته المقبلة
اتفاق سري بين جوارديولا ولاعب برازيلي سابق بشأن وجهته المقبلة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، عن اتفاق سري بين بيب جوارديولا، ولاعب سابق، حول وظيفته القادمة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي فريق "مانشستر سيتي" البريطاني لكرة القدم. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:57+0000
2024-11-18T08:57+0000
مجتمع
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أخبار كرة القدم
الأخبار
منتخب البرازيل
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واتفق جوارديولا سرا مع أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدو نازاريو داليما، على قيادة المنتخب البرازيل الوطني لكرة القدم، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية. ومن المفترض أن ينتهي تعاقد جوارديولا (53 عاما) مع "مانشستر سيتي" في صيف 2025.ويشير التقرير إلى أن رونالدو سيتطلع إلى جلب جوارديولا إلى البرازيل في عام 2026، أي بعد عام واحد من انتهاء عقده مع النادي البريطاني. وكان جوارديولا أكد في تصريحات سابقة خلال العام الحالي، أنه يرغب في تدريب منتخب وطني في المستقبل، والتدريب ببطولة كأس العالم أو اليورو يشار إلى أن بيب جوارديولا، لم يقد أي منتخب خلال مسيرته، إذ بدأ في برشلونة، ثم بايرن ميونخ، وحاليا مع "مانشستر سيتي" منذ عام 2016.
https://sarabic.ae/20220425/جوارديولا-يطالب-جماهير-السيتي-بدعم-الفريق-أمام-ريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا-1061611275.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, منتخب البرازيل
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, منتخب البرازيل

اتفاق سري بين جوارديولا ولاعب برازيلي سابق بشأن وجهته المقبلة

08:57 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthمدرب فريق "مانشستر سيتي" البريطاني
مدرب فريق مانشستر سيتي البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مدرب فريق "مانشستر سيتي" البريطاني
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبر
كشفت تقارير، عن اتفاق سري بين بيب جوارديولا، ولاعب سابق، حول وظيفته القادمة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي فريق "مانشستر سيتي" البريطاني لكرة القدم.
واتفق جوارديولا سرا مع أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدو نازاريو داليما، على قيادة المنتخب البرازيل الوطني لكرة القدم، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.
ومن المفترض أن ينتهي تعاقد جوارديولا (53 عاما) مع "مانشستر سيتي" في صيف 2025.
ويشير التقرير إلى أن رونالدو سيتطلع إلى جلب جوارديولا إلى البرازيل في عام 2026، أي بعد عام واحد من انتهاء عقده مع النادي البريطاني.
جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
جوارديولا يطالب جماهير السيتي بدعم الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
25 أبريل 2022, 19:25 GMT
وكان جوارديولا أكد في تصريحات سابقة خلال العام الحالي، أنه يرغب في تدريب منتخب وطني في المستقبل، والتدريب ببطولة كأس العالم أو اليورو
يشار إلى أن بيب جوارديولا، لم يقد أي منتخب خلال مسيرته، إذ بدأ في برشلونة، ثم بايرن ميونخ، وحاليا مع "مانشستر سيتي" منذ عام 2016.
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