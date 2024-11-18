https://sarabic.ae/20241118/بعد-كنز-الكونغو-أكبر-10-دول-منتجة-للنحاس-في-العالم-1094920725.html
بعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم
بعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم
سبوتنيك عربي
في عام 2023، بلغ إنتاج العالم من النحاس 22 مليون طنا متريا، واحتلت الكونغو الديمقراطية المرتبة الثالثة عالميا. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T16:17+0000
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وجاءت تشيلي في المرتبة الأولى بنحو 5 ملايين طن متري، تلتها بيرو، بينما احتلت الصين المرتبة الـ4 عالميا، حسبما تشير إحصائيات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2023.
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انفوجرافيك, الكونغو, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تشيلي, инфографика
انفوجرافيك, الكونغو, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تشيلي, инфографика
بعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم
في عام 2023، بلغ إنتاج العالم من النحاس 22 مليون طنا متريا، واحتلت الكونغو الديمقراطية المرتبة الثالثة عالميا.
وجاءت تشيلي في المرتبة الأولى بنحو 5 ملايين طن متري، تلتها بيرو، بينما احتلت الصين المرتبة الـ4 عالميا، حسبما تشير إحصائيات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2023.