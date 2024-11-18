https://sarabic.ae/20241118/روسيا-تعلن-عن-اختبارات-سريرية-لدواء-مضاد-لسرطان-الدم-1094917596.html
روسيا تعلن عن اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان الدم
روسيا تعلن عن اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان الدم
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الصحة الروسية عن انطلاق الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم، وبصورة خاصة لأكثر الأنواع عدوانية وخطورة. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T14:37+0000
2024-11-18T14:37+0000
2024-11-18T14:53+0000
مجتمع
الصحة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093700249_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_b0fee715561cdec9926d9a6e7a0e708a.jpg
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن عقار "أوتزهيفرا" (Utzhefra) للخلايا CAR-T الذي ابتكره خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم التابع لوزارة الصحة، مخصص لعلاج أمراض الدم الخبيثة، وبعد انتهاء الاختبارات وتسجيله سيبدأ إنتاجه في الموقع المرخص للمركز.ويشار إلى أن سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة الخاصة بتكوين خلايا الدم، مثل: نخاع العظم، والجهاز الليمفاوي، حيث يُنتج نخاع العظم خلايا دم بيضاء غير طبيعية.
https://sarabic.ae/20241114/علماء-روس-يبتكرون-مادة-مقاومة-للبرد-الشديد---1094787845.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093700249_0:0:1052:789_1920x0_80_0_0_07d99fdd333a6829d9bac34bbb74a86d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة, روسيا
روسيا تعلن عن اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان الدم
14:37 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 18.11.2024)
كشفت وزارة الصحة الروسية عن انطلاق الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم، وبصورة خاصة لأكثر الأنواع عدوانية وخطورة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن عقار "أوتزهيفرا" (Utzhefra) للخلايا CAR-T الذي ابتكره خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم التابع لوزارة الصحة، مخصص لعلاج أمراض الدم الخبيثة، وبعد انتهاء الاختبارات وتسجيله سيبدأ إنتاجه في الموقع المرخص للمركز.
وأوضحت رئيسة قسم العلاج الخلوي والمناعي في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم، أولغا أليشينا، أن هذا الدواء سيساعد المرضى الذين يعانون من الانتكاسات وأشكال السرطان المقاومة للعلاج.
وبحسب الوزارة، سيتلقى 60 مريضا الدواء الجديد في الاختبارات السريرية في العام المقبل، حيث سيعطي هذا الدواء لهم ولآلاف المرضى الأمل بالشفاء.
ويشار إلى أن سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة الخاصة بتكوين خلايا الدم، مثل: نخاع العظم، والجهاز الليمفاوي، حيث يُنتج نخاع العظم خلايا دم بيضاء غير طبيعية.