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فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الاثنين، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين هدفًا حيويًا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وإلحاقا للتحذير من تسلل طائرات معادية تم تفعيلها في إيلات، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى أراضي البلاد من الشرق، وتم اعتراضها قبل عبورها إلى إسرائيل، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق وأهداف إسرائيلية، ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".وكانت الفصائل المسلحة في العراق أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة التنف الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
https://sarabic.ae/20241117/غارة-إسرائيلية-تستهدف-مبنى-في-منطقة-مار-الياس-وسط-العاصمة-اللبنانية-بيروت-1094883483.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فصائل مسلحة, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فصائل مسلحة, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل
00:04 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 01:04 GMT 18.11.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الاثنين، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية
في العراق اليوم الاثنين هدفًا حيويًا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وإلحاقا للتحذير من تسلل طائرات معادية تم تفعيلها في إيلات، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى أراضي البلاد من الشرق، وتم اعتراضها قبل عبورها إلى إسرائيل، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق وأهداف إسرائيلية، ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
وكانت الفصائل المسلحة في العراق أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة التنف الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.