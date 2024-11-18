ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟

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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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المقهى الثقافي
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟
ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟
سبوتنيك عربي
رد باحث كويتي أخيرًا على مزاعم حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بشأن فيديو يوثق ظهور جسم طائر مجهول، يخرج قبالة سواحل الكويت. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:02+0000
2024-11-18T08:02+0000
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وأكد الدكتور محمد قاسم، وهو المستشار لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في تصريحات متلفزة، أن "الأمريكيين أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل".وتابع في حديثه الذي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "الأمريكيون لم يعرضوا الفيديو الذي أخبرونا أنه التقط حديثا، وإنما عرضوا لقطات قديمة".وأضاف: "أتمنى أن يقدم الأمريكيون أدلة على وجود الكائنات الفضائية، لكن لم يحدث".وأكد محمد قاسم، وهو أيضا عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أنه "عندما يعرض الأمريكيون الفيديوهات ويتعامل معها العلماء، وقتها نتحدث عن الظاهرة بصورة علمية، أم قبل ذلك فلا شيء".وكانت جلسة عُقدت في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس الماضي، شهدت الحديث عن وجود مقطع مصور، يوثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت، وتم حفظه على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت، التي يستخدمها البنتاغون لنقل المعلومات السرية.وشهدت الأيام القليلة الماضية، تداول مشاهد لما قيل إنها محاولة تصد أمريكية لأطباق طائرة قبالة الكويت، وهو ما أثار تكهنات وتعليقات عدد من رواد على مواقع التواصل.وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران 2022، عن تشكيلها فريقا مستقلا من الباحثين، بدراسة "الظواهر الجوية غير المحددة"، وهو المصطلح الأحدث والمستخدم حاليا للإشارة إلى "الأجسام الطائرة المجهولة".
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟

08:02 GMT 18.11.2024
© Photo / Unsplash/ Optical Chemistالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
الكويت
© Photo / Unsplash/ Optical Chemist
تابعنا عبر
رد باحث كويتي أخيرًا على مزاعم حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بشأن فيديو يوثق ظهور جسم طائر مجهول، يخرج قبالة سواحل الكويت.
وأكد الدكتور محمد قاسم، وهو المستشار لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في تصريحات متلفزة، أن "الأمريكيين أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل".
وتابع في حديثه الذي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "الأمريكيون لم يعرضوا الفيديو الذي أخبرونا أنه التقط حديثا، وإنما عرضوا لقطات قديمة".
وأضاف: "أتمنى أن يقدم الأمريكيون أدلة على وجود الكائنات الفضائية، لكن لم يحدث".
وأكد محمد قاسم، وهو أيضا عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أنه "عندما يعرض الأمريكيون الفيديوهات ويتعامل معها العلماء، وقتها نتحدث عن الظاهرة بصورة علمية، أم قبل ذلك فلا شيء".
وكانت جلسة عُقدت في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس الماضي، شهدت الحديث عن وجود مقطع مصور، يوثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت، وتم حفظه على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت، التي يستخدمها البنتاغون لنقل المعلومات السرية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، تداول مشاهد لما قيل إنها محاولة تصد أمريكية لأطباق طائرة قبالة الكويت، وهو ما أثار تكهنات وتعليقات عدد من رواد على مواقع التواصل.
وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران 2022، عن تشكيلها فريقا مستقلا من الباحثين، بدراسة "الظواهر الجوية غير المحددة"، وهو المصطلح الأحدث والمستخدم حاليا للإشارة إلى "الأجسام الطائرة المجهولة".
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