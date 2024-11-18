https://sarabic.ae/20241118/ما-أبرز-ردود-الفعل-في-الكويت-على-الجسم-الطائر-المجهول؟-1094893506.html
ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟
ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟
سبوتنيك عربي
رد باحث كويتي أخيرًا على مزاعم حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بشأن فيديو يوثق ظهور جسم طائر مجهول، يخرج قبالة سواحل الكويت. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:02+0000
2024-11-18T08:02+0000
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وأكد الدكتور محمد قاسم، وهو المستشار لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في تصريحات متلفزة، أن "الأمريكيين أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل".وتابع في حديثه الذي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "الأمريكيون لم يعرضوا الفيديو الذي أخبرونا أنه التقط حديثا، وإنما عرضوا لقطات قديمة".وأضاف: "أتمنى أن يقدم الأمريكيون أدلة على وجود الكائنات الفضائية، لكن لم يحدث".وأكد محمد قاسم، وهو أيضا عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أنه "عندما يعرض الأمريكيون الفيديوهات ويتعامل معها العلماء، وقتها نتحدث عن الظاهرة بصورة علمية، أم قبل ذلك فلا شيء".وكانت جلسة عُقدت في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس الماضي، شهدت الحديث عن وجود مقطع مصور، يوثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت، وتم حفظه على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت، التي يستخدمها البنتاغون لنقل المعلومات السرية.وشهدت الأيام القليلة الماضية، تداول مشاهد لما قيل إنها محاولة تصد أمريكية لأطباق طائرة قبالة الكويت، وهو ما أثار تكهنات وتعليقات عدد من رواد على مواقع التواصل.وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران 2022، عن تشكيلها فريقا مستقلا من الباحثين، بدراسة "الظواهر الجوية غير المحددة"، وهو المصطلح الأحدث والمستخدم حاليا للإشارة إلى "الأجسام الطائرة المجهولة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
ما أبرز ردود الفعل في الكويت على "الجسم الطائر المجهول"؟
رد باحث كويتي أخيرًا على مزاعم حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بشأن فيديو يوثق ظهور جسم طائر مجهول، يخرج قبالة سواحل الكويت.
وأكد الدكتور محمد قاسم، وهو المستشار لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في تصريحات متلفزة، أن "الأمريكيين أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل".
وتابع في حديثه الذي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "الأمريكيون لم يعرضوا الفيديو الذي أخبرونا أنه التقط حديثا، وإنما عرضوا لقطات قديمة".
وأضاف: "أتمنى أن يقدم الأمريكيون أدلة على وجود الكائنات الفضائية، لكن لم يحدث".
وأكد محمد قاسم، وهو أيضا عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أنه "عندما يعرض الأمريكيون الفيديوهات ويتعامل معها العلماء، وقتها نتحدث عن الظاهرة بصورة علمية، أم قبل ذلك فلا شيء".
وكانت جلسة عُقدت في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس الماضي، شهدت الحديث عن وجود مقطع مصور، يوثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت، وتم حفظه على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت، التي يستخدمها البنتاغون لنقل المعلومات السرية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، تداول مشاهد لما قيل إنها محاولة تصد أمريكية لأطباق طائرة قبالة الكويت، وهو ما أثار تكهنات وتعليقات عدد من رواد على مواقع التواصل.
وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران 2022، عن تشكيلها فريقا مستقلا من الباحثين، بدراسة "الظواهر الجوية غير المحددة"، وهو المصطلح الأحدث والمستخدم حاليا للإشارة إلى "الأجسام الطائرة المجهولة".