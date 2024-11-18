https://sarabic.ae/20241118/مجموعة-العشرين-حقائق-وأرقام-1094905360.html
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
سبوتنيك عربي
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
2024-11-18T11:57+0000
2024-11-18T11:57+0000
2024-11-18T11:57+0000
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اقتصاد
مجموعة العشرين
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وتعرض "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لتعادل القوة الشرائية.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
في أعقاب قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيرو، تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة "مجموعة العشرين"، في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تتناول قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.
وتعرض "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لتعادل القوة الشرائية.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".