مجموعة العشرين... حقائق وأرقام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241118/مجموعة-العشرين-حقائق-وأرقام-1094905360.html
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
سبوتنيك عربي
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
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وتعرض "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لتعادل القوة الشرائية.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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مجموعة العشرين... حقائق وأرقام
مجموعة العشرين... حقائق وأرقام

مجموعة العشرين... حقائق وأرقام

11:57 GMT 18.11.2024
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في أعقاب قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيرو، تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة "مجموعة العشرين"، في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تتناول قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.
وتعرض "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا يوضح الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لتعادل القوة الشرائية.
مجموعة العشرين (G20) - سبوتنيك عربي
مجموعة العشرين (G20) - سبوتنيك عربي
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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