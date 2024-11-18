مفاجأة.. عضو "عديم الفائدة" يستأصله الأطباء قد يكون فعالا في مكافحة السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241118/مفاجأة-عضو-عديم-الفائدة-يستأصله-الأطباء-قد-يكون-فعالا-في-مكافحة-السرطان-1094903951.html
مفاجأة.. عضو "عديم الفائدة" يستأصله الأطباء قد يكون فعالا في مكافحة السرطان
مفاجأة.. عضو "عديم الفائدة" يستأصله الأطباء قد يكون فعالا في مكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة عن أهمية عضو موجود في جسم الإنسان، اكتسب شهرة بأنه "عديم الفائدة" في مرحلة البلوغ. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T11:05+0000
2024-11-18T11:05+0000
مجتمع
علوم
الأخبار
السرطان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903667_0:399:1800:1412_1920x0_80_0_0_187a28ff52f19216466bdff84d54e018.jpg
ويزعم البحث أن "الغدة الزعترية" لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يخالف اعتقاد الخبراء في السابق، بأنها تصبح لا جدوى منها في مرحلة البلوغ.ووجد معدو الدراسة من أمريكا، أن أولئك الذين تتم إزالة "الغدة الزعترية" لديهم، يواجهون خطرا متزايدا للوفاة لأي سبب في السنوات الخمس التالية لجراحة إستئصالها، كما أنهم يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بالسرطان في خلال تلك الفترة، وفقا لموقع "ScienceAlert".و"الغدة الزعترية" أو الصعترية أو التوتة، وهي إحدى الغدد الصماء، تقع خلف عظام الصدر، وتلعب دورا حاسما في تطوير الجهاز المناعي في مرحلة الطفولة، وعندما يتم إزالتها في سن مبكرة، يُظهِر المرضى انخفاضا طويل الأمد في الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم والأمراض.كما يميل الأطفال الذين يفتقرون لـ"الغدة الزعترية"، إلى ضعف الاستجابة المناعية للقاحات.ورغم ذلك، فإنه بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى سن البلوغ، تتقلص "الغدة الزعترية"، وتنتج عددا أقل بكثير من الخلايا التائية للجسم، ويبدو أنه يمكن إزالتها دون ضرر فوري، ولأنها تقع أمام القلب، فإنها غالبا ما يتم إزالتها أثناء إجراء جراحة القلب والصدر.وفي الدراسة، استخدم الباحثون في مدينة بوسطن الأمريكية بيانات المرضى من نظام الرعاية الصحية الحكومي، وقارنوا نتائج المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب والصدر: أكثر من 6000 شخص لم تتم إزالة "الغدة الزعترية" لديهم، و1146 شخصا تمت إزالة "الغدة الزعترية" لديهم.وتبيّن أن أولئك الذين خضعوا لاستئصال "الغدة الزعترية"، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف تقريبا من الذين لم يتم إزالة "الغدة الزعترية" منهم في غضون 5 سنوات، حتى بعد مراعاة الجنس والعمر والعرق، وأولئك الذين يعانون من سرطان الغدة الزعترية، والوهن العضلي الشديد، أو العدوى بعد الجراحة.كما كشف البحث أن المرضى الذين تمت إزالة "الغدة الزعترية" لديهم، كانوا أيضا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بمقدار الضعف في غضون 5 سنوات من الجراحة، وعلاوة على ذلك، فقد كان هذا السرطان أكثر عدوانية بشكل عام، وكثيرا ما تكرر بعد العلاج، مقارنة بالمجموعة التي لم يتم استئصال منها "الغدة الزعترية".
https://sarabic.ae/20241112/كيت-ميدلتون-متهمة-بتزييف-إصابتها-بالسرطان-والقصر-الملكي-يتدارك-خطأ-1094740472.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903667_0:230:1800:1580_1920x0_80_0_0_a870eb41ccc5f1b03fd855ee77eabc7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الأخبار, السرطان
علوم, الأخبار, السرطان

مفاجأة.. عضو "عديم الفائدة" يستأصله الأطباء قد يكون فعالا في مكافحة السرطان

11:05 GMT 18.11.2024
© Photo / Unsplash/ National Cancer Instituteعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
عملية جراحية
© Photo / Unsplash/ National Cancer Institute
تابعنا عبر
كشفت دراسة عن أهمية عضو موجود في جسم الإنسان، اكتسب شهرة بأنه "عديم الفائدة" في مرحلة البلوغ.
ويزعم البحث أن "الغدة الزعترية" لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يخالف اعتقاد الخبراء في السابق، بأنها تصبح لا جدوى منها في مرحلة البلوغ.
ووجد معدو الدراسة من أمريكا، أن أولئك الذين تتم إزالة "الغدة الزعترية" لديهم، يواجهون خطرا متزايدا للوفاة لأي سبب في السنوات الخمس التالية لجراحة إستئصالها، كما أنهم يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بالسرطان في خلال تلك الفترة، وفقا لموقع "ScienceAlert".
وقال أخصائي الأورام بجامعة هارفارد، ديفيد سكادن: "اكتشفنا أن الغدة الزعترية ضرورية تماما للصحة، وفي حال عدم وجودها، فإن خطر وفاة الناس وخطر الإصابة بالسرطان يمثل الضعف على الأقل".
و"الغدة الزعترية" أو الصعترية أو التوتة، وهي إحدى الغدد الصماء، تقع خلف عظام الصدر، وتلعب دورا حاسما في تطوير الجهاز المناعي في مرحلة الطفولة، وعندما يتم إزالتها في سن مبكرة، يُظهِر المرضى انخفاضا طويل الأمد في الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم والأمراض.
كما يميل الأطفال الذين يفتقرون لـ"الغدة الزعترية"، إلى ضعف الاستجابة المناعية للقاحات.
ورغم ذلك، فإنه بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى سن البلوغ، تتقلص "الغدة الزعترية"، وتنتج عددا أقل بكثير من الخلايا التائية للجسم، ويبدو أنه يمكن إزالتها دون ضرر فوري، ولأنها تقع أمام القلب، فإنها غالبا ما يتم إزالتها أثناء إجراء جراحة القلب والصدر.
وفي الدراسة، استخدم الباحثون في مدينة بوسطن الأمريكية بيانات المرضى من نظام الرعاية الصحية الحكومي، وقارنوا نتائج المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب والصدر: أكثر من 6000 شخص لم تتم إزالة "الغدة الزعترية" لديهم، و1146 شخصا تمت إزالة "الغدة الزعترية" لديهم.
دوقة كامبردج كيت ميدلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مجتمع
كيت ميدلتون متهمة بتزييف إصابتها بالسرطان والقصر الملكي يتدارك "خطأ"
12 نوفمبر, 19:24 GMT
وتبيّن أن أولئك الذين خضعوا لاستئصال "الغدة الزعترية"، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف تقريبا من الذين لم يتم إزالة "الغدة الزعترية" منهم في غضون 5 سنوات، حتى بعد مراعاة الجنس والعمر والعرق، وأولئك الذين يعانون من سرطان الغدة الزعترية، والوهن العضلي الشديد، أو العدوى بعد الجراحة.
كما كشف البحث أن المرضى الذين تمت إزالة "الغدة الزعترية" لديهم، كانوا أيضا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بمقدار الضعف في غضون 5 سنوات من الجراحة، وعلاوة على ذلك، فقد كان هذا السرطان أكثر عدوانية بشكل عام، وكثيرا ما تكرر بعد العلاج، مقارنة بالمجموعة التي لم يتم استئصال منها "الغدة الزعترية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTПоследствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала