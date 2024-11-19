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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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29 د
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
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https://sarabic.ae/20241119/أبرز-بنود-قانون-لجوء-الأجانب-الذي-أقره-البرلمان-المصري-1094971693.html
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري
سبوتنيك عربي
أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية قانون لجوء الأجانب داخل البلاد، في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ووضع بنودا تنظم عملية دخولهم للبلاد. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
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كما وضع بنودا تتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين الموجودين داخل البلاد والحالات التي تستوجب معاقبتهم أو ترحيلهم، وكذلك آليات تسوية أوضاع من دخلو البلاد طريقة غير شرعية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري

16:37 GMT 19.11.2024
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أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية قانون لجوء الأجانب داخل البلاد، في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ووضع بنودا تنظم عملية دخولهم للبلاد.
كما وضع بنودا تتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين الموجودين داخل البلاد والحالات التي تستوجب معاقبتهم أو ترحيلهم، وكذلك آليات تسوية أوضاع من دخلو البلاد طريقة غير شرعية.
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
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