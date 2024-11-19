https://sarabic.ae/20241119/أبرز-بنود-قانون-لجوء-الأجانب-الذي-أقره-البرلمان-المصري-1094971693.html
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري
أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري
سبوتنيك عربي
أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية قانون لجوء الأجانب داخل البلاد، في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ووضع بنودا تنظم عملية دخولهم للبلاد. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T16:37+0000
2024-11-19T16:37+0000
2024-11-19T16:37+0000
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كما وضع بنودا تتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين الموجودين داخل البلاد والحالات التي تستوجب معاقبتهم أو ترحيلهم، وكذلك آليات تسوية أوضاع من دخلو البلاد طريقة غير شرعية.
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أبرز بنود قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان المصري
أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية قانون لجوء الأجانب داخل البلاد، في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ووضع بنودا تنظم عملية دخولهم للبلاد.
كما وضع بنودا تتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين الموجودين داخل البلاد والحالات التي تستوجب معاقبتهم أو ترحيلهم، وكذلك آليات تسوية أوضاع من دخلو البلاد طريقة غير شرعية.