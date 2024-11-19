https://sarabic.ae/20241119/بعد-السماح-بضرب-العمق-الروسي-ما-هو-أقصى-مدى-تصلها-صواريخ-بعيدة-المدى-1094945011.html

بعد السماح بضرب العمق الروسي... ما هي أقصى مسافة تصلها صواريخ بعيدة المدى؟

بعد السماح بضرب العمق الروسي... ما هي أقصى مسافة تصلها صواريخ بعيدة المدى؟

سبوتنيك عربي

بعد السماح بضرب العمق الروسي... ما هو أقصى مسافة تصلها صواريخ بعيدة المدى؟

2024-11-19T09:50+0000

2024-11-19T09:50+0000

2024-11-19T09:50+0000

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ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد الماضي، أن جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا في مثل هذه الهجمات. وقالت المصادر إنه من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "أتاكمز". كما زعمت صحيفة "لو فيغارو" أن فرنسا والمملكة المتحدة سمحتا أيضًا لأوكرانيا بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب إي جي". ومع ذلك، قامت الصحيفة لاحقًا بإزالة المعلومات حول هذا الأمر من المقالة الموجودة على موقعه على الإنترنت.وأكدت الخارجية الروسية، أمس الاثنين، أن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري.كما قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طلب حماية المدنيين في ظل التقارير التي تشير إلى منح الولايات المتحدة أوكرانيا إذنًا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.اقرأ أيضا - بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النوويللاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".

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سبوتنيك عربي

بعد السماح بضرب العمق الروسي... ما هو أقصى مسافة تصلها صواريخ بعيدة المدى؟