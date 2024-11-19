تكدس في مطار هيثرو البريطاني بسبب عطل فني.. فيديو
مطار لندن هيثرو
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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تعرضت الخطوط الجوية البريطانية لعطل فني، تسبب في تأخير واضطراب رحلاتها عبر أوروبا لساعات.
وأكدت الشركة، أمس الاثنين، أنها واجهت مشكلة تقنية أثرت على بعض أنظمتها، مما أدى إلى تعطل موقعها وتأخير الرحلات، لكن الفرق تمكنت من حل المشكلة بسرعة.
وأعلن مطار هيثرو، القاعدة الرئيسية للشركة، أن المشكلة تم إصلاحها، مع استمرار الجهود لدعم الركاب المتضررين.
🚨#BREAKING: British Airways HIT with "major IT outage as flights grounded and plane communications lost over Europe."— HustleBitch (@HustleBitch_) November 18, 2024
⚠️ Would you feel safe flying right now? pic.twitter.com/DJVeLl4Rq1
فيما أشار مطار لندن جاتويك إلى أن العطل كان قصير الأمد، ولم يسبب أي تعطيل كبير.
.@British_Airways Absolute shambles three flights cancelled this month and now being made to stand on the tarmac in a very cold Verona waiting for an already delayed flight. What has happened to the nations airline? Not fit for purpose pic.twitter.com/qtnjG5UqS6— Natjuchau (@Sockmonkey1971) November 18, 2024
يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تعاني من مشكلات فنية متكررة، إذ سبق أن ألغت أكثر من 100 رحلة في 2019 بسبب أعطال في أنظمة الكمبيوتر، مما أثر على آلاف المسافرين.