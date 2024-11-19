تكدس في مطار هيثرو البريطاني بسبب عطل فني.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241119/تكدس-في-مطار-هيثرو-البريطاني-بسبب-عطل-فني-فيديو-1094972880.html
تكدس في مطار هيثرو البريطاني بسبب عطل فني.. فيديو
تكدس في مطار هيثرو البريطاني بسبب عطل فني.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت الخطوط الجوية البريطانية لعطل فني، تسبب في تأخير واضطراب رحلاتها عبر أوروبا لساعات. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T17:11+0000
2024-11-19T17:11+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103551/88/1035518837_0:0:3507:1974_1920x0_80_0_0_2a5ec1a1e05d2ecffc9c0c638d7fb728.jpg
وأكدت الشركة، أمس الاثنين، أنها واجهت مشكلة تقنية أثرت على بعض أنظمتها، مما أدى إلى تعطل موقعها وتأخير الرحلات، لكن الفرق تمكنت من حل المشكلة بسرعة.وأعلن مطار هيثرو، القاعدة الرئيسية للشركة، أن المشكلة تم إصلاحها، مع استمرار الجهود لدعم الركاب المتضررين.فيما أشار مطار لندن جاتويك إلى أن العطل كان قصير الأمد، ولم يسبب أي تعطيل كبير.يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تعاني من مشكلات فنية متكررة، إذ سبق أن ألغت أكثر من 100 رحلة في 2019 بسبب أعطال في أنظمة الكمبيوتر، مما أثر على آلاف المسافرين.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103551/88/1035518837_415:0:3143:2046_1920x0_80_0_0_c6b7e7cc281842e55b14811fa43e1869.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تكدس في مطار هيثرو البريطاني بسبب عطل فني.. فيديو

17:11 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeevمطار لندن هيثرو
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مطار لندن هيثرو
© Sputnik . Vladimir Sergeev
تابعنا عبر
تعرضت الخطوط الجوية البريطانية لعطل فني، تسبب في تأخير واضطراب رحلاتها عبر أوروبا لساعات.
وأكدت الشركة، أمس الاثنين، أنها واجهت مشكلة تقنية أثرت على بعض أنظمتها، مما أدى إلى تعطل موقعها وتأخير الرحلات، لكن الفرق تمكنت من حل المشكلة بسرعة.
وأعلن مطار هيثرو، القاعدة الرئيسية للشركة، أن المشكلة تم إصلاحها، مع استمرار الجهود لدعم الركاب المتضررين.
فيما أشار مطار لندن جاتويك إلى أن العطل كان قصير الأمد، ولم يسبب أي تعطيل كبير.
يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية تعاني من مشكلات فنية متكررة، إذ سبق أن ألغت أكثر من 100 رحلة في 2019 بسبب أعطال في أنظمة الكمبيوتر، مما أثر على آلاف المسافرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل17:08 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала