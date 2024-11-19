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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20241119/دولة-عربية-تستعين-بـموظف-رقمي-لتبسيط-الخدمات-الإدارية-1094954017.html
دولة عربية تستعين بـ"موظف رقمي" لتبسيط الخدمات الإدارية
دولة عربية تستعين بـ"موظف رقمي" لتبسيط الخدمات الإدارية
سبوتنيك عربي
استعانت الجهات الإدارية في إقليم آسا الزاك، في المغرب، بروبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تسهيل الخدمات الإدارية وتسريع المعاملات المرتبطة بها. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت جماعة المحبس الحدودية في الإقليم، أنها رفدت مواردها البشرية بـ"موظف جماعي رقمي"، مثبّت على موقعها الإلكتروني الرسمي بغرض الإجابة عن تساؤلات السكان بخصوص المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية.وأما بخصوص آلية عمل الموظف الرقمي، أوضح المهندسون لموقع "هسبريس" أن "هذا الموظف حينما يوجَّه إليه سؤال بشأن وثيقة أو إجراء إداري ما يرجع إلى قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة به ويبحث عن الإجابة ليعود بها إلى السائل".
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منوعات
منوعات

دولة عربية تستعين بـ"موظف رقمي" لتبسيط الخدمات الإدارية

11:31 GMT 19.11.2024
© unsplash./ Rock'n Roll Monkeyروبوت
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© unsplash./ Rock'n Roll Monkey
تابعنا عبر
استعانت الجهات الإدارية في إقليم آسا الزاك، في المغرب، بروبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تسهيل الخدمات الإدارية وتسريع المعاملات المرتبطة بها.
وقالت جماعة المحبس الحدودية في الإقليم، أنها رفدت مواردها البشرية بـ"موظف جماعي رقمي"، مثبّت على موقعها الإلكتروني الرسمي بغرض الإجابة عن تساؤلات السكان بخصوص المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية.

ويقدم الروبوت أيضا خدمات تشمل؛ معالجة الوثائق اللازمة للحصول على دفتر الحالة المدنية ومعالجتها وتدقيقها، ليبقى دور ضابط الحالة المدنية مقتصرًا على إعادة التدقيق وإصدار الدفتر.

مسحوق الكبريت الأصفر في فانكوفر في كندا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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دولة عربية تزود المغرب بالكبريت لمدة 10 سنوات
14 نوفمبر, 09:59 GMT

وطوّرت نظام "الموظف الروبوت" شركة فرنسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بإشراف مهندسين مغاربة ينحدرون من منطقة الزاك.

وأما بخصوص آلية عمل الموظف الرقمي، أوضح المهندسون لموقع "هسبريس" أن "هذا الموظف حينما يوجَّه إليه سؤال بشأن وثيقة أو إجراء إداري ما يرجع إلى قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة به ويبحث عن الإجابة ليعود بها إلى السائل".
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