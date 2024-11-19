https://sarabic.ae/20241119/كوريا-الديمقراطية-تتوعد-بـالانتقام-من-دول-التعاون-الثلاثي-بقيادة-أمريكا-1094945130.html
كوريا الديمقراطية تتوعد بـ"الانتقام" من دول "التعاون الثلاثي" بقيادة أمريكا
كوريا الديمقراطية تتوعد بـ"الانتقام" من دول "التعاون الثلاثي" بقيادة أمريكا
سبوتنيك عربي
انتقدت كوريا الديمقراطية مشاركة جارتها الجنوبية مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية التعاون الأمني الثلاثي، التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T09:33+0000
2024-11-19T09:33+0000
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وتعهدت بيونغ يانغ بردّ انتقامي ضد الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، والأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بيانا مشتركا، من ببيرو، أعلنوا فيه عن إنشاء الأمانة الجديدة.وأكدت بيونغ يانغ أن قرار الدول الثلاث يعمق جذور المواجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بصورة عامة وخاصة شبه الجزيرة الكورية، مشيرةً إلى أن واشنطن تحاول فرض هيمنة سياسية وعسكرية على المنطقة من خلال تكتل عسكري تطور إلى تحالف نووي.ووصف كوريا الشمالية تحالف سيئول وواشنطن وطوكيو بـ"حقبة الخراب الثلاثي"، مشيرة إلى أن قادة الدول الـ3 الذين طرحوا فكرة "الشراكة" السياسية، العام الماضي، فقدوا الدعم الشعبي وبعضهم تمت الإطاحة به أو يواجه احتمالات العزل، بينما أصبحت أيام الرئيس الأمريكي في الحكم معدودة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.وبينما رأى مسؤول كوري جنوبي أن هذا التعاون يهدف إلى حماية ما وصفه بـ"القيم العالمية"، وصفت بيونغ يانغ التعاون الثلاثي بأنه عصر قاتم لا مستقبل له.
https://sarabic.ae/20230818/قادة-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-يعلنون-إنشاء-خط-ساخن-للتشاور-1080194811.html
https://sarabic.ae/20230528/كوريا-الشمالية-تتهم-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-واليابان-بتدشين-تحالف-نووي-ضدها-1077500407.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
كوريا الديمقراطية تتوعد بـ"الانتقام" من دول "التعاون الثلاثي" بقيادة أمريكا
انتقدت كوريا الديمقراطية مشاركة جارتها الجنوبية مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية التعاون الأمني الثلاثي، التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي.
وتعهدت بيونغ يانغ بردّ انتقامي ضد الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.
وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، والأمريكي جو بايدن
، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بيانا مشتركا، من ببيرو، أعلنوا فيه عن إنشاء الأمانة الجديدة.
وأكدت بيونغ يانغ أن قرار الدول الثلاث يعمق جذور المواجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بصورة عامة وخاصة شبه الجزيرة الكورية، مشيرةً إلى أن واشنطن تحاول فرض هيمنة سياسية وعسكرية على المنطقة من خلال تكتل عسكري تطور إلى تحالف نووي.
ووصف كوريا الشمالية تحالف سيئول وواشنطن وطوكيو بـ"حقبة الخراب الثلاثي"، مشيرة إلى أن قادة الدول الـ3 الذين طرحوا فكرة "الشراكة" السياسية، العام الماضي، فقدوا الدعم الشعبي وبعضهم تمت الإطاحة به أو يواجه احتمالات العزل، بينما أصبحت أيام الرئيس الأمريكي في الحكم معدودة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وبينما رأى مسؤول كوري جنوبي
أن هذا التعاون يهدف إلى حماية ما وصفه بـ"القيم العالمية"، وصفت بيونغ يانغ التعاون الثلاثي بأنه عصر قاتم لا مستقبل له.