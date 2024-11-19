مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو
© Photo / x/ Schmidt Oceanمخلوق بحري غريب في قاع المحيط
© Photo / x/ Schmidt Ocean
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عند النظرة الأولى لهذا المخلوق، قد تظنه مجرد زوج من الرموش الصناعية اللامعة، لكن هذا المخلوق حقيقي للغاية وتم اكتشافه عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.
تمكن باحثون من معهد شميدت للمحيطات من رصد الحيوان أثناء استخدام روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر.
هذا الحيوان من الديدان المتعددة الأشعار، فئة من الديدان البحرية، والمعروفة على نطاق واسع باسم الديدان الشعيرية.
Some polychaetes are bioluminescent; this sassy sparkler has protein structures in the bristles, making them iridescent. Polychaete means many bristles, and each body segment has a pair of fleshy protrusions called parapodia covered in bristles called chaetae. #ChileMargin2024 pic.twitter.com/v2J1cvuefn— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) November 4, 2024
حظيت لقطات المخلوق باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه أحد المشاهدين بأنه "فرشاة مرحاض"، في حين وصفه آخر بأنه "شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار". وقال أحدهم مازحًا: "يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا".