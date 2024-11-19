مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو

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بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20241119/مخلوق-بحري-غريب-في-قاع-المحيط-يحير-العلماء-فيديو-1094939606.html
مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو
مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو
سبوتنيك عربي
عند النظرة الأولى لهذا المخلوق، قد تظنه ​​مجرد زوج من الرموش الصناعية اللامعة، لكن هذا المخلوق حقيقي للغاية وتم اكتشافه عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية في المحيط... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T07:49+0000
2024-11-19T07:49+0000
مجتمع
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تمكن باحثون من معهد شميدت للمحيطات من رصد الحيوان أثناء استخدام روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر.هذا الحيوان من الديدان المتعددة الأشعار، فئة من الديدان البحرية، والمعروفة على نطاق واسع باسم الديدان الشعيرية.حظيت لقطات المخلوق باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه أحد المشاهدين بأنه "فرشاة مرحاض"، في حين وصفه آخر بأنه "شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار". وقال أحدهم مازحًا: "يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا".
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نادي الفيديو, منوعات

مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو

07:49 GMT 19.11.2024
© Photo / x/ Schmidt Oceanمخلوق بحري غريب في قاع المحيط
مخلوق بحري غريب في قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Photo / x/ Schmidt Ocean
تابعنا عبر
عند النظرة الأولى لهذا المخلوق، قد تظنه ​​مجرد زوج من الرموش الصناعية اللامعة، لكن هذا المخلوق حقيقي للغاية وتم اكتشافه عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.
تمكن باحثون من معهد شميدت للمحيطات من رصد الحيوان أثناء استخدام روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر.
هذا الحيوان من الديدان المتعددة الأشعار، فئة من الديدان البحرية، والمعروفة على نطاق واسع باسم الديدان الشعيرية.
حظيت لقطات المخلوق باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه أحد المشاهدين بأنه "فرشاة مرحاض"، في حين وصفه آخر بأنه "شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار". وقال أحدهم مازحًا: "يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا".
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